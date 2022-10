Persönlich Aggression in Chur Ein wunderbarer Wander-Ausflug startet und endet in Chur. Die Entspannung auch. Mona Martin Drucken Teilen

Zu wenige Sitzplätze sorgten für zu viel Stress im «Posti» ab Chur. Richard Linder

Etwas verschlafen aber voller Vorfreude auf den bevorstehenden Wandertag fahre ich mit einem Freund Richtung Bündner Bergwelt. Umsteigeort: Chur Bahnhof.

Dort erfolgt ein brutales Erwachen. Zuvorkommend fragt der Freund eine offensichtlich überforderte Frau, ob er ihr helfen solle, ihren Koffer in das hochgelegene Schliessfach zu bugsieren. Sie bejaht, er hievt und sie stellt wiederum siegessicher fest: «Dann können Sie mir ja auch noch mit diesem Apparat helfen», und deutet auf den Touchscreen. Schon etwas verdutzt über das fehlende Dankeschön und die resolute Forderung, erkläre ich ihr, dass man nur mit Karte zahlen könne. Wütender Wortschwall, gespickt mit Vorwurf.

Nach erfolgter – und entspannender – Wanderung wieder zurück am Churer Bahnhof, erregen wir dann sogleich den Ärger einer Frau, die laut danach schreit, ihr die Bustüre aufzuhalten. Die Türen bleiben zu, der Bus fährt ab. Die Frau: «Arschlöcher! Ich habe doch gerufen!» Unseren Hinweis auf die Leuchtschrift «Geschlossen» am Bus meint sie: «Ah dann bin ich das Arschloch, aber trotzdem ...»

Es geht weiter: Ich halte Ausschau nach einem Heimweg-Bierli und spähe dafür von oben in die Bahnhofsunterführung. Ein Mann taxiert mich mit seinem Blick. Als meiner kurz auf ihm ruht, schlägt er mit seiner flachen Hand zweimal auf seine Faust.

Last but not least: Im Zug dann erreicht mich eine Sprachnachricht des Wander-Freundes. Im vollen Posti in die Lenzerheide habe ein Mann die höfliche Bitte einer älteren Frau, den Sitzplatz neben sich freizugeben, abgelehnt. Grund: Seine Tasche habe sonst keinen Platz – und er bezahle sowieso zu viel Steuern.