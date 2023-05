Persönlich Basel, das ÖV-Labyrinth In Basel verirre ich mich andauernd. Der Grund ist nicht meine Orientierungslosigkeit, sondern sind die verschiedenen Bus- und Tramhaltestellen. Soraya Sägesser Drucken Teilen

Die verschiedenen Kanten bei den Bus- und Tramhaltestellen fordern mich täglich heraus. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Seitdem ich in Basel arbeite, komme ich ständig zu spät zu Terminen oder verirre mich. Das hat aber nichts mit einem schlechten Zeitmanagement oder fehlender Orientierung zu tun, sondern mit dem öffentlichen Verkehr in Basel. Konkret geht es um die vielen Haltekanten mit den Buchstaben von A bis Z bei den einzelnen Haltestellen.

Bei so vielen verschiedenen Himmelsrichtungen, in die der Bus und Tram hier in Basel verkehren, braucht es auch Haltestellen in West, Ost, Nord und Süd. Das finde ich verständlich.

Wenn ich an der Kante A ankomme und bei der Kante B umsteigen muss, klingt das in der Theorie ebenfalls nachvollziehbar. In der Praxis bin ich aber verloren. Denn ich muss meist gefühlt Hunderte Meter entfernt, hinter einer Hausecke an irgendeiner Seitenstrasse versteckt in meinen Anschlusstram einsteigen. Ich fühle mich dabei wie in einem Labyrinth.

Denn in Uri, wo ich herkomme, gibt es weder Trams noch viele verschiedenen Haltestellen. Ausser in Altdorf. Ansonsten fahren alle Busse entweder in Richtung Nord oder Süd. In Basel ist die Auswahl gross und meine Verwirrung umso grösser.

Deshalb wähle ich eine Direktverbindung, sobald ich mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs bin. Wenn ich keine direkte Fahrt finde, muss ich genügend Zeit einplanen und sicher gehen, dass ich genügend Akku habe. Denn ohne Google Maps bin ich in Basel an jeder Haltekante verloren.