Persönlich Basel Tattoo ohne Nadeln Früher dachte ich beim Basel Tattoo an schmerzhafte Körperkunst mit Nadel und Tinte. Nun habe ich es das erste Mal gesehen und gehört. Es geht zwar auch unter die Haut – aber ganz ohne Schmerzen. Soraya Sägesser

Das Basel Tattoo ist eine Mischung aus Tradition und Moderne. Bild: Roland Schmid

Als ich als kleines Urner Bergkind das erste Mal vom Basel Tattoo hörte, dachte ich nicht etwa an marschierende Menschen, die in Uniform trommeln und Dudelsack spielen. Ich dachte da eher an eine grosse Ausstellung mit tätowierten Menschen, brummenden Tattoomaschinen und vielen Kunstwerken an den Wänden.

Dass meine Grossmutter damals von ihrem Besuch am Basel Tattoo erzählte, liess mich schockiert zurück. Nicht einmal im Traum konnte ich mir ausmalen, dass meine nicht tätowierte Grossmutter freiwillig an eine solche Ausstellung geht. Und dass sie dafür extra von Uri nach Basel fuhr, entsetzte mich noch mehr.

Erst später realisierte ich, dass es beim Basel Tattoo um eine Vorstellung mit Musik und Marsch geht, nicht um eine Ausstellung mit Tinte und Nadel. Zugegebenermassen war ich ein bisschen enttäuscht.

Weniger enttäuscht war ich dafür bei meiner persönlichen Basel-Tattoo-Premiere am Mittwoch. Ich wusste zwar, dass mich viel Marschmusik und Dudelsack-Geräusche erwarten, wurde jedoch von einer Mischung aus Tradition und Moderne überrascht.

Noch mehr überrascht war ich über das Publikum, als diese beim Lied «Z Basel a mym Rhy» lauter mitsangen als bei der Schweizer Hymne. Ich fragte mich, ob ich dieses Lied kennen muss, aber in Uri fliesst bekanntlich die Reuss und nicht der Rhein.

Zwar ging am Abend keine Tattoofarbe unter die Haut, dafür aber die Musik. Denn ich erwischte mich mit Gänsehaut.