Persönlich Bitte kein Aigu auf meinem Namen «E-meee» hören, «E-meee» lesen. Dabei schreibt man meinen Namen ohne Aigu, und spricht ihn auch nicht so aus. Aimee Baumgartner

Die US-Singer-Songwriterin Aimee Mann. Sheryl Nields / BLZ

Meine Eltern waren kreativ und haben mir den Namen Aimee – nach der US-Singer-Songwriterin Aimee Mann– gegeben. Die meisten Leute sind ­überfordert, wenn es um meinen Namen geht. Angefangen hat es mit einem Kantonsangestellten, der sich kurz nach der Geburt bei meiner Mutter meldete, weil er die Schreibweise für einen Fehler hielt. Diverse Aussprachen habe ich schon gehört. Seit den Sängerinnen Amy Winehouse und Amy Macdonald ist der Klang des Namens ein Begriff – denn meiner ist lediglich die schottische Schreibweise ebendieses Namens.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Durch die geografische Nähe zu Frankreich fügen jedoch viele ein imaginäres Aigu ein und sagen mir Aimée. Jedes Mal, wenn ich ­«E-meee» höre, zieht sich alles in mir zusammen. Ein seltener Name hat aber auch seine Vorzüge. In der Schule, im Tagi oder auf dem Spielplatz war immer ich gemeint, wenn jemand meinen Namen gerufen hat. Und mindestens jede zweite Person, die ich kennenlerne, sagt, was für ein schöner Name das doch sei.

«E-meee» hören und «E-meee» lesen sind aber zwei verschiedene paar Schuhe. Regelmässig erhalte ich Mails mit der Anschrift «Liebe Aimée», obwohl ich meine letzte mit «Aimee» unterschrieben habe. Und das auch von Leuten, die wissen, dass mein Name englisch ausgesprochen wird. In meiner Schulzeit ging es so weit, dass die Lehrpersonen mit Rotstift noch ein Aigu hin «korrigiert» haben. Der Kreativität rund um meinen Namen ist wirklich keine Grenzen gesetzt.