Persönlich Das Facebook von Uri Soraya Sägesser

Dieses gelbe Buch ist im Kanton Uri Tradition. Bild: Lucien Rahm

Alle Urnerinnen und Urner kennen es, alle haben es: Das gelbe Buch im Handschuhfach des Autos. Dieses A5-grosse Buch ist bekannt als Fahrzeughalterverzeichnis des Kantons Uri und hat Kultstatus. Darin sind sämtliche Autonummern sowie Nummern von Motorrädern und Landwirtschaftsfahrzeugen. Neben der eigentlichen Fahrzeugnummer steht auch der Name der Halter sowie die Adresse darin.

Auch in meinem Auto darf das Buch nicht fehlen. Jedes Mal, wenn etwa ein Fahrzeug im Schneckentempo vor mir fährt, ein unbekanntes Gesicht hinter der Frontscheibe winkt oder jemand fast am Kofferraum klebt, kommt das gelbe Buch zum Zug. Ich merke mir die Autonummer, öffne bei der nächsten Gelegenheit mein Handschuhfach und schaue im Buch nach. Zwar gibt es in Uri auch die Online-Abfrage. Doch die meisten benützen lieber traditionell die Halterabfrage via Buch.

Als Kind habe ich jeweils stundenlang in diesem Verzeichnis geblättert. Schon damals plagte mich die Neugier, wer alles neben unserem Auto parkiert oder wem die coolsten Autonummern gehören. Das hat sich bis heute nicht geändert – nur habe ich weniger Zeit zum Blättern. Viele Urner haben gar zwei solcher Bücher. Eines im Handschuhfach und eines Zuhause auf dem Fenstersims. Man weiss eben nie, wo man ein spannendes Fahrzeug antreffen könnte.

Böse Zungen behaupten, dass dies das Facebook für Uri sei. Das mag sein. Dank Glasfaserkabel haben wir aber auch im hintersten Tal eine Internetverbindung. Trotzdem schauen wir beim nächsten bekannten Auto lieber im gelben Buch anstatt im Internet nach.