Persönlich Die 100-Milliliter-Überraschung Das Anstehen beim Securitycheck am Flughafen ginge deutlich schneller, wenn alle ihre Flüssigkeiten ordnungsgemäss vorbereiten würden – so wie unsere Redaktorin.

Seit dem 6. November 2006 findet eine Regelung der EU über Flüssigkeiten im Handgepäck auch in der Schweiz Anwendung. Symbolbild: Alessandro Della Bella

«Haben Sie Flüssigkeiten dabei?» Auf diese Frage beim Security Check am Flughafen bin ich stets vorbereitet. Mein Shampoo habe ich in Reisegefässe abgefüllt, die Zahnpasta im Miniformat gekauft und sie mit allen restlichen Flüssigkeiten in einen durchsichtigen und grössenkonformen Beutel gepackt.

Wenn also die Frage «Haben Sie Flüssigkeiten dabei?» kommt, muss ich ihn nur noch aus der Tasche nehmen und in die Schale legen. Laptop, Handy und Powerbank kommen auch noch mit rein, der Rest kommt in Schale Nummer zwei. Eigentlich normal, oder? Eben nicht. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele Menschen von dieser Frage überrumpelt werden. Jüngst auch wieder am Basler Euro-Airport.

Vor mir stand eine Gruppe junger Männer an, die auf ihrem Weg Richtung Süden waren. Strand, Sonne und Saufen stehen laut ihrer Unterhaltung auf dem Programm. Keiner von ihnen war vorbereitet, von allen mussten Dinge entsorgt werden. Duschmittel, Haargel, Parfüms. Letzteres schmerzte die vier besonders. Wenig überraschend überzeugte ihre Argumentation, dass ein paar Behälter nur halb voll seien, nicht. «Alte, hesch du das gwüsst?», fragt einer den anderen. «Hey nei, voll nid», erwidert dieser.

Ich frage mich in so Situationen, und die kommen praktisch immer vor, wenn ich fliege, wie man das nicht wissen kann. Haben die jungen Männer überhaupt noch ein Flugzeug betreten, in dem Flüssigkeiten über 100 Milliliter erlaubt waren? Und wenn ja, dann haben ihre Eltern sich noch um das Gepäck gekümmert. Denn die Regelung gibt es in Europa seit 2006.

Schade um ihre Produkte ist es. Daran gewöhnen müssen sich die Jungs jetzt vielleicht gar nicht mehr. Denn erste Flughäfen in Europa planen schon die Abschaffung der 100-Milliliter-Grenze aufgrund der verbesserten Technologie.