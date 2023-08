Persönlich Die Meter-Pizza-Lüge Ihr gewagtes Format macht die Basler Interpretation des italienischen Verkaufsschlagers einzigartig. Doch die schwarze Schachtel birgt ein dunkles Geheimnis. Maximilian Jacobi Drucken Teilen

Die Pizza ist eine runde Scheibe. In Basel aber wird sie auch in länglicher Form angeboten. Symbolbild: Donato Caspari

Es war ein Tag wie jeder andere. Wobei, nicht ganz, ich hatte einen Gast. Ein Freund aus meinem Herkunftskaff, der mich gerne mit der Frage belästigt, wozu ich eigentlich nach Basel gezogen bin. Wenn es mir schon nicht gelang, so hoffte ich, dass etwas anderes ihm diese Frage beantworten würde: Die lokale Kulinarik sollte ihm das Maul stopfen.

Womit aber stopft man auf so elegante wie effiziente Weise? Die Wahl fiel auf einen populären Pizzaproduzenten, dessen Name nicht genannt werden soll. Nur so viel sei verraten: Pizza ist hier Meterware. Das ungewöhnliche Format und der bunte Belag entfalteten ihren gewünschten Effekt. Die lästige Fragerei wich einem neidischen Schweigen.

Lügen-Pizza, Lügen-Pizza, Lügen-Pizza!

Auch auf dem Heimweg blieb der Freund ungewohnt ruhig. Dabei boten sich einzigartige Gelegenheiten für die Häme eines Land-Eis: Der Bus schloss seine Türen vor unserer Nase, Sirenen-Geheul stach uns in die Ohren und wir wurden mindestens zwei Mal um Kleingeld angehauen. Der Duft des Gebäcks aber übertünchte alle anderen Sinneswahrnehmungen.

Doch mein Freund ist nicht blöd und erstaunlich gut ausgerüstet: Kaum waren wir bei mir angekommen, zog er ein Massband aus seinem Rucksack. Schon die Schachtel mass nur 90 Zentimeter, die Pizza 88. «Wenn du dich gern verarschen lässt, dann bleib doch in Basel», sagte er und biss in sein Stück. «Wenigstens schmeckt sie, deine Lügen-Pizza.»