Persönlich Die Wut über die Wut: «Wegen eines linken Schreiberlings würde ich auch nicht halten» Das «Persönlich» unserer Redaktorin mit dem Titel «Lieber Busfahrer, danke für Nichts» löste eine Vielzahl von Reaktionen aus. Nicht bei allen ist der Bezug zum Geschriebenen erkennbar – stattdessen rückte plötzlich auch ihr Aussehen ins Zentrum. Aimee Baumgartner Drucken Teilen

Die Kommentare unter dem Facebook-Post zum Artikel könnten unterschiedlicher kaum sein. Symbolbild: Jenny Kane/AP

Mit solch einer Resonanz hätte ich nicht gerechnet. Diese Woche schrieb ich im Kolumnenformat «Persönlich» darüber, wie der BVB-Bus einfach an mir vorbeigefahren ist, obwohl ich eindeutig an der Station am Warten war. Mit Stand Freitagnachmittag wurde der Artikel fast 40'000 Mal gelesen, auf Facebook haben fast 200 Person darauf reagiert und rund 180 kommentiert – all jene, die gegen die Richtlinien verstossen haben, nicht eingeschlossen.

Ein paar davon sind verständnisvoll. Mehrere Personen erzählen, dass auch sie schon in derselben Situation waren. «Das kenne ich zur Genüge», «mir ist schon der allerletzte Bus vor der Nase weggefahren», «das ist mir schon mehr als einmal passiert», schreiben drei Facebook-User beispielsweise.

Doch vielen anderen stiess mein «Persönlich» sauer auf. Wenig überraschend wurde mehrfach die Fragen aufgeworfen, ob wir eigentlich keine anderen Probleme haben oder, wieso dies überhaupt einen Artikel in der Zeitung wert ist. «Wir in der Schweiz sind viel zu verwöhnt», schreibt eine Frau. Damit hat sie natürlich recht. Neben den grossen Sorgen des Lebens darf doch aber auch weniger bedeutsames «Mimimi» Platz haben. Und genau für solche persönlichen Erlebnisse ist dieses Kolumnenformat schliesslich da.

«Laufen für eine Topfigur.»

Aber damit nicht genug. Bei mehreren Individuen, primär männlich und mittelalterlich, muss mein kurzer Text, mein Arbeitgeber, meine Person oder der Fakt, dass ich nun mal eine junge Frau bin, etwas getriggert haben. «Mädel, dieses Erlebnis wirst du schon verkraften», meint ein Herr. «Wegen eines linken Schreiberlings würde ich auch nicht halten», schreibt ein anderer. Ich stamme aus der «Generation Schneeflocke», sei eine Tussi, die nur am Handy hängt. Und auch die Ansprache mit «Du» und «liebe Aimee», obwohl sie mich nicht kennen, spricht in diesem Kontext für sich.

Auch über mein angebliches Erscheinungsbild wird philosophiert. «Passende Kleidung statt bauchfrei und stylish» sei halt auch angemessen, wenn man auf den Bus wartet, meint einer. Und ich solle doch einfach laufen, so würde ich auch eine «Topfigur» erhalten und wäre dann auch attraktiver, rät ein anderer älterer Herr.

Ob sie mir dies auch direkt sagen würden? Unwahrscheinlich. Aber versteckt hinter einem Social-Media-Profil, irgendwo vor einem Handy- oder Computerbildschirm, ist es ein Leichtes, seine Vorurteile und Ansichten herauszuposaunen. Dadurch überschreiten sie aber auch in der digitalen Welt die Grenzen realer Personen.