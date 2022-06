Persönlich Fakten, die Sie nie mehr vergessen! In jedem Gehirn lagert sich unnützes Wissen ab. Dinge, die wir uns merken – nur Gott weiss weshalb. Eine Kostprobe.

Valentin Stocker jubelt im leeren Joggeli beim Geisterspiel 2014 gegen Valencia. Stadien sehen leer am besten aus, wenn die Stühle blau sind. Auch so ein Fun Fact. Keystone

Am 18. Juni jährt sich das Ende von «Neon» zum vierten Mal. Die Zeitschrift hatte eine Rubrik namens «Unnützes Wissen». Gemeint sind Informationen, die keinen Zweck erfüllen, sich aber im Gehirn ablagern wie Staub auf Möbeln. Mit dem Unterschied, dass man Staub wieder entfernen kann. Es sind Fakten dieser Art:

Stadionstühle sollten blau sein. Dann sieht ein Stadion am besten aus, wenn es nicht voll ist. «Fanta» leitet sich von «fantastisch» ab. Die Champions-League-Hymne basiert auf Zadok the Priest von Georg Friedrich Händel. Der transnistrische Rubel ist die einzige Währung der Welt mit Münzen aus Plastik. Ein guter Herrenschneider erkundigt sich beim Kunden, ob er seine Reproduktionswerkzeuge links oder rechts trägt.

Die Schweizer Amtssprache hat einen Begriff erschaffen, der alles umfasst, was eine Baubewilligung benötigt: Die Baute. Das kann eine Staumauer oder eine Fahnenstange sein. Nur die grösste Glocke heisst Big Ben. Der Name des Glockenturms lautete «Clock Tower», seit 2012 «Elizabeth Tower». In «Casino Royale» ist James Bond Kunde einer «Basel Bank». Das «e» in «Royale» ist grammatikalisch falsch: Richtig wäre «Royal». «The Bourne Identity» und «Wall Street II» spielen auch in Zürich, doch die Trams sind rot. Gedreht wurde in Prag.

Wenn Sie bis hier angelangt sind, gehören Sie zu einer Minderheit. Lediglich ein Bruchteil von Zeitungstexten wird ganz zu Ende gelesen. Zum Vergessen, dieser Fakt!