Persönlich Frau versus Spinne Gewisse Ängste blockieren einen, auch wenn man weiss, dass sie irrational sind. So geht es unserer Redaktorin jeweils, wenn sie grosse Spinnen bei sich in der Wohnung hat. Erst recht, wenn es Nosferatus sind. Aimee Baumgartner

Allein zu wohnen hat für mich praktisch nur Vorteile. Ich muss bei der Einrichtung auf niemanden Rücksicht nehmen, mich dann um den Haushalt kümmern, wenn es mir zeitlich passt und unter der Dusche oder beim Kochen kann ich noch so schief mitsingen.

So ging es mir auch vor Kurzem. Nach dem Spätdienst legte ich ein paar gefüllte Kroketten in den Airfryer und wartete im Duett mit Taylor Swift darauf, dass sie knusprig werden. Plötzlich sah ich oben an der Decke eine grosse Spinne. An deren Form konnte ich direkt erkennen, dass es eine Nosferatu ist. Vier andere waren schon vor ihr hier.

Die Übeltäterin in der Küche. Bild: Aimee Baumgartner

«Söue sie cho we sie wei. I finge d’Schipinnele okay», singt Züri West. Nicht mit mir. Die Angst ist völlig irrational. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mich beisst. Und das habe ich bereits erlebt. Mit zwei roten Punkten und einem geschwollenen und schmerzenden Knöchel bin ich damals aufgewacht. Gefährlich sind die giftigen Riesenspinnen für Menschen nicht – klar denken kann ich im direkten Kontakt mit ihnen dennoch nicht.

Also was macht man als starke, unabhängige Frau in so einer Situation? Über den Schatten springen und die Spinne einfach einfangen? Falsch. Kurz vor 22 Uhr schrieb ich in unsere Nachbars-Whatsapp-Gruppe, ob mir jemand helfen kann. Keine Minute später kam meine Nachbarin zur Rettung.

Allein zu wohnen hat für mich praktisch nur Vorteile. Ausser, mein Alleinsein wird durch einen Achtbeiner gestört.