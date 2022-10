Persönlich Für alle und jeden – oder: Wer alles kann, kann nichts gut Gerade die Werbung will immer alle ansprechen. Doch das kann auch nach hinten losgehen. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Für alle und damit für niemanden: Ein Mietvelo von Velospot wartet in Basel auf Kundschaft. Kenneth Nars

Bei Restaurants gilt: je voller die Karte, desto schlechter die Küche. Wer Pasta, Thaicurry, Burger und Rösti mit Spiegelei anbietet, muss sich zumindest den Verdacht gefallen lassen, er oder sie bewege sich nicht im kulinarischen Spitzenfeld.

Auch in anderen Bereichen des Lebens finden sich Belege dafür, dass Universal­genies dünn gesät und Inseltalente zu bevorzugen sind. Anders gesagt: Wer alles kann, kann nichts gut. Und so ist nur verständlich, dass sich gerade in der Werbesprache eine gewisse Furcht vor den Worten «alles» und «jeder/jede» eingeschlichen hat.

Selbst wenn ein Staubsauger ein absoluter Alleskönner ist, preist man ihn lieber an mit «speziell geeignet für Haushaltsböden und Industriehallen» als mit «der macht eigentlich überall gut sauber». In einem Musik-Fachmagazin las ich unlängst, ein neues Gitarrenmodell sei «perfekt für Einsteiger und Profis». Ich fragte mich: Für wen also nicht?

Ein schöner Fund stammt aus Basel: Für den Fahrradverleih Velospot wirbt folgender Beschrieb: «Das neue Angebot richtet sich an Einheimische, Pendlerinnen und Pendler sowie Touristinnen und Touristen.» Den Satz darf man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und derweil darüber nachsinnen, an wen sich das Angebot denn explizit nicht richtet. Es bleiben eigentlich nur Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter sowie Migrantinnen und Migranten?

Vielleicht wäre das noch stark unter­frequentierte Angebot ein Renner, wenn nicht genau diese Gruppen ausgeschlossen wären?