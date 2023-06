Persönlich «Gerade ausgelastet» Künstliche Intelligenzen verfassen mittlerweile Seminararbeiten an der Universität. Warum also nicht auch eine Kolumne? Jonas Hoskyn (und auch ein bisschen ChatGPT) Drucken Teilen

Julius Caesar im Gespräch mit einem Chatroboter – zumindest stellt sich der Bildgenerator «DreamStudio» das so vor. zvg/DreamStudio

«Wer macht noch die Kolumne?» Keine andere Frage sorgt auf der Redaktion derart für schlagartige Stille wie die verzweifelte Suche des Blattmachers nach einem originellen Kurztext. Erinnerungen an den Lateinunterricht am Gymnasium werden wach. «Erklären Sie doch bitte an einem Beispielsatz den Ablativus absolutus», gefolgt von schier endlosen drei Sekunden und dem befürchteten «Jonas!»

Doch «tempora mutantur» bekanntlich – die Zeiten ändern sich. Statt dem «Ablativus absolotus» ist AI, also Artificial Intelligence, zu Deutsch künstliche Intelligenz oder eben KI, das Gebot der Stunde. Also raus aus dem Cursus novus compactus rein ins Zwischennetz. «Liebe KI, könntest du mir eine Kolumne schreiben, die halbwegs lustig sein soll und etwa 1300 Zeichen umfasst?» – «Natürlich kann ich das für dich tun! Möchtest du ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Richtung vorgeben, oder soll ich mich da frei entfalten?»

Die Carte blanche dankte mir die KI mit einem reichlich uninspirierten Erguss zum Thema «Technologie – Segen oder Fluch?» Mein Einwand, dass sie als Direktbetroffene vielleicht nicht die ideale Autorin für dieses Thema sei, wurde geflissentlich ignoriert. Zum Schluss blieb mir nur noch die fromme Bitte: «Kriegst du wenigstens noch eine lustige Pointe hin?» Die knappe Antwort: «Der Chat ist gerade ausgelastet, bitte haben Sie etwas Geduld.» Wenigstens habe ich nun eine gute Ausrede, wenn ich das nächste Mal als Autor angefragt werde.