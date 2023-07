Persönlich Giraffen im Böller-Bann Obwohl sie starke Kämpfer sind, können sich die Giraffen im Zoo Basel nicht gegen das 1.-August-Feuerwerk verteidigen. Deshalb bleiben sie über die Nacht im Stall. Kurz wird diese dennoch für die Langhälse. Soraya Sägesser Drucken Teilen

Im Zolli wohnen aktuell drei Giraffen. Archivbild: Zoo Basel

Sie haben eine Zunge von rund einem halben Meter, können einen Puls von bis zu 200 haben und kicken mit ihren Beinen, um sich zu wehren: Die grössten Tiere der Welt, die Giraffen. Aktuell wohnen mit Sophie, Xamburu und Tufani drei dieser Tiere im Basler Zolli.

Der erste August steht kurz bevor und es werden wie jedes Jahr knallende Böller in der ganzen Stadt erwartet. Was für viele Menschen ein Highlight ist, ist für die afrikanischen Tiere eine Qual. Nicht etwa, weil sie keine eidgenössischen Tiere sind und den Nationalfeiertag nicht feiern, sondern weil Giraffen zu den besonders schreckhaften Tieren gehören.

Deshalb werden sie die Nacht am 31. Juli und am 1. August im Stall verbringen. Für die Giraffen wird es mit oder ohne Feuerwerk eine kurze Nacht. Denn die Tiere schlafen durchschnittlich nicht länger als fünf Stunden pro Tag. In der Wildnis dösen die Tiere im Stehen und liegen meist nur für eine kurze Zeit im Tiefschlaf auf dem Boden. Der Grund: Die Gefahr ist zu gross, angegriffen zu werden.

Die Zunge der Giraffe kann bis zu einem halben Meter lang werden. Bild: Alexandra Wey/ KEYSTONE

Zwar haben sie zwei kleine Hörner auf ihrem Kopf, dennoch gehören die Giraffen wegen ihrer Art zu den Stirnwaffenträgern. Wenn es zu Machtkämpfen bei den Männchen kommt, schlagen sich die Tiere gegenseitig mit dem Hals.

Giraffen sind Kämpfer. Nur gegen die Feuerwerkskörper und Böller können sie sich nicht wehren. Weder mit ihren kickenden Beine noch mit ihren herumschlagenden Hals.