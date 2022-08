Persönlich Historisch und bedeutend Hinweise auf Sehenswürdigkeiten können Autofahrten wohltuend verkürzen. Denn sie verleiten zum Denken. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Bedeutend oder nicht? Die Altstadt in Rheinfelden. Bild: Nadine Böni

Autofahrten sind aus drei Gründen spassig: Wegen der Zigarette, die man lässig aus dem Fenster hält, der Musik, zu der man laut mitgrölen kann und den braunen Hinweisschildern, die auf Sehenswürdigkeiten hinweisen. Leider wurde mein Lieblingsschild bei Egerkingen entfernt. Darauf hiess es «Schweizer Mittelland». Das war erstens lustig, weil ich das Schweizer Mittelland nicht wirklich als sehenswürdig ansehe und zweitens, weil es tatsächlich zwischen Anführungs- und Schlusszeichen eingeklemmt war. Man liest: Das so genannte Schweizer Mittelland.

Nun, da er nicht mehr existiert, dieser dicht besiedelte Gürtel, bin ich auf andere braune Schilder fixiert. Besonder auf jene, die «Historische Altstadt» ankündigen. Vor Rheinfelden beispielsweise.

Den Vorbeibrausenden drängt sich folgende Frage auf: Handelt es sich um einen klassischen Pleonasmus, à la der weisse Schimmel? Sind also Altstädte nicht in jedem Fall historisch? In der Kernbedeutung, «die Geschichte betreffend», handelt es sich tatsächlich um eine semantische Verdoppelung. Oder, wie uns Wikipedia lehrt: Um «Wortreichtum ohne Informationsgewinn».

Doch so einfach ist es nicht. «Historisch» wird heute vor allem verwendet, wenn etwas eine Bedeutung hat, welche die Zeit(en) überdauert. So bleibt uns eigentlich nur eine Fall-zu-Fall-Beurteilung. Ist Rheinfeldens Altstadt bedeutend? Egal. Mit Zigarette, Musik und dieser Frage im Kopf vergeht die Fahrt wie im Flug.