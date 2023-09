Persönlich Ich habe genug vom Sommer – wo bleibt der Herbst? Der Herbst ist der Lieblingsmonat unserer Redaktorin. Doch Spätzli mit Rotkraut machen bei Temperaturen gegen 30 Grad einfach wenig Spass. Aimee Baumgartner Drucken Teilen

Den Eichhörnchen beim Einsammeln der Nüsse zuzuschauen, gehört zum Herbst dazu. Symbolbild: Jacqueline Schetty

Ich habe genug von diesem Sommer. Ich will nicht mehr im Bus schwitzen, beim Schlafen darauf achten, dass ein Bein zum Abkühlen nicht zugedeckt ist, oder luftige Kleider tragen. Ich will dicke Pullis anziehen, mich mit einer Tasse Ovi vor dem Fernsehen unter der Kuscheldecke einmummeln und es in der Nacht angenehm kühl haben. Ich möchte Kürbissuppe und Spätzli kochen, durch das bunte Laub schlendern und die Eichhörnchen beim Nüssesammeln beobachten.

Es ist ein komisches Bild. Die Lebensmittelläden preisen ihre Wild-Spezialitäten, Rotkraut und glasierten Marroni an, während wir in dieser Woche in der Region nochmals Temperaturen gegen 30 Grad erwarten. Richtiges Altweibersommerwetter. Laut verschiedener Wetterdienste wird dieser September mit grosser Wahrscheinlichkeit als wärmster seit Messbeginn in die Geschichtsbücher eingehen.

Alle, die die Sommersonne anbeten, haben Grund zur Freude. Ich, als selbst ernannte Präsidentin des Herbst-Fanclubs, habe da eine andere Haltung. Meine Lieblingsjahreszeit wird durch den späten Start wohl kurz ausfallen. Und ehe wir uns versehen, sind die Läden schon voll mit Weihnachtsschoggi, Mailänderli und Lebkuchen. Ich weiss, das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber ich wünschte, es wäre so.