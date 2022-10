Persönlich Klüger werden durch den Mangel Plötzlich ist Energiesparen oberste Maxime. Dabei wird plötzlich deutlich, auf welche absurde Weise Energie manchmal verschwendet wird. Tomasz Sikora Drucken Teilen

Werden in der Schweiz manchmal sogar im Sommer beheizt: Parkplätze. Daniel Vizentini

Wussten Sie, dass es in der Schweiz so etwas wie Parkplatzheizungen gibt? Und dass diese manchmal sogar im Sommer laufen? Als ich zum ersten Mal davon hörte, war ich ziemlich perplex. Auf den ersten Blick erschliesst sich mir nämlich nicht, warum man Parkplätze heizen müsste, egal ob im Sommer oder im Winter. Dass Autos frieren, wäre mir nämlich neu.

Doch es sind nicht nur Parkplatz­heizungen, die in Zeiten des Strom- und Gasmangels kritisch beäugt und, hoffentlich, ausgeschaltet werden. Sowohl in Basel-Stadt als auch in Baselland wird beispielsweise die Heiztemperatur in allen Gebäuden der kantonalen Verwaltung auf 19 Grad gesenkt. In Räumen und Gebäuden mit dauerhaftem Leerstand wird im Stadtkanton zusätzlich die Heizung ganz zurückgedreht und der Frostschutz aktiviert.

Besonders motiviert zum Stromsparen zeigt sich die Gemeinde Binningen. Sie hat versucht, alle Möglichkeiten beim Energiesparen auszuschöpfen. Neben allen anderen Massnahmen müssen in der Verwaltung sogar alle Geräte vollständig abgestellt werden, wenn sie nicht benutzt werden.

Fragt sich nur, warum es die Angst vor einer Energiemangellage brauchte, damit das alles passiert. Parkplätze und leerstehende Gebäude zu heizen und nicht benutzte Geräte angeschaltet zu lassen, macht wenig Sinn, Energiemangel hin oder her.