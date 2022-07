Persönlich Mein liebster Knoblauch, ich vermisse dich Egal ob in der Sauce, auf dem Gemüse oder im Fondue: Der Knoblauch ist für unsere Redaktorin fixer Bestandteil beim Kochen. Doch nun machte ihr ein Bluttest einen Strich durch die Rechnung. Aimee Baumgartner Drucken Teilen

Der Knoblauch gehört zu den intensivsten aller Gewürze. Bild: Susann Basler

Könnte ich mein Essen nur noch mit zwei Gewürzen abschmecken, wäre es neben Salz ganz klar Knoblauch. Sind im Rezept zwei Zehen notiert, nehme ich in der Regel vier. Auch beim Inder bestelle ich immer das Garlic Naan, und in den Griechenland-Ferien gehört immer ein Klecks Zatziki mit auf den Teller. Je länger der Knoblauch ins Joghurt einziehen kann, desto besser.

Doch künftig soll ich auf meinen geliebten Knoblauch verzichten. Das sagt mir zumindest das Labor, welches mein Blut auf Lebensmittelunverträglichkeiten untersuchte. Das Resultat: Ab einem Antikörperwert von 17.5 U/ml reagiert mein Körper stark. All diese Lebensmittel in der roten Kategorie muss ich daher meiden, heisst es im Bericht. Bei mir steht neben dem Knoblauchbild der Wert 89.7 – also über das Fünffache des Grenzwerts. Ich kann es mir also auch nicht schönreden. Und nun?

Seit zwei Wochen versuche ich, einen grossen Bogen um den Knoblauch zu machen. Schweren Herzens. Bei der Milch, den Bohnen, Bananen, Haselnüssen, Mandeln und sonstigen Lebensmitteln auf der Liste fällt es mir weniger schwer. Aber das Essen so ganz ohne Knoblauch ist schon ziemlich langweilig. Wieso sich das Menschen freiwillig antun, bleibt mit ein Rätsel. Aber meinen Bauch freut es. Und das war ja eigentlich der Grund für diesen Test. Jetzt müssen sich nur noch meine Geschmacksknospen mit der Umstellung abfinden.