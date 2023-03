Persönlich Mein liebstes Ferienmitbringsel Neben neu gewonnen Surf-Fähigkeiten nahm unsere Redaktorin auch eine Tajine von Marokko zurück in die Schweiz. Aimee Baumgartner Drucken Teilen

Das rund, aus Lehm gebranntem Schmorgefäss mit konischem Deckel gehört neu zum Kücheninventar. Symbolbild: CH Media

Mit das beste am Reisen ist für mich der ganze kulinarische Aspekt. Es sind die Düfte, die in die Gassen strömen und unbekannte Gerichte auf der Karte, die mich begeistern. Ich wünschte, ich könnte es genau nachkochen. So ging es mir jüngst auch in Marokko. Mit einer Freundin weilte ich in einem kleinen Fischerdorf, um zu entspannen und unser Debüt auf dem Surfbrett zu wagen.

In der Unterkunft wurden wir stets mit einem Tisch voller traditioneller Spezialitäten verwöhnt. Couscous, Harira und selbstverständlich durften auch die Tajines nicht fehlen. Zum Frühstück bereiteten die bezaubernden Frauen aus der Nachbarschaft im Schmorgefäss Eierspeisen zu, zum Znacht gab es darin Gemüse und Fleisch.

Das Angebot, bei ihnen einen Tajine-Kochkurs zu belegen, nahmen wir dankend an und machten Notizen, damit es zuhause gleich schmeckt. Auf dem Souk in Agadir suchten wir dann noch das benötigte Kochutensil. Erschlagen von der Auswahl kehrten wir mit halbleeren Händen zurück; immerhin die Gewürzmischung hatten wir.

In einem kleinen Laden wurden wir dann doch noch fündig, nur die passenden konischen Deckel fehlten. Unser Host war so nett und schenkte uns zwei. Den Rückflug überlebten unsere Tajines unversehrt und zurück in der Schweiz haben wir unser liebstes Ferienmitbringsel schon eingeweiht. Jetzt müssen wir es nur noch meistern, ein Gericht zu zaubern, das nicht anbrennt.