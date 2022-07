Persönlich Monolog für Handwerker Im Moment, da ich diese Zeilen schreibe, rumpelt und klackert es aus meiner Küche. Verursacher der Geräusche ist ein Elektriker, der auf Geheiss des Vermieters eine Stromleitung erneuern, abzweigen oder durchspülen muss.

Den genauen Grund wissen nur die Götter, leider kenne ich keine, die ich fragen könnte. Nun habe ich grössten Respekt vor Handwerkern, seit ich mir zwischen Matur und Studium ein Jahr lang mit Hilfsjobs auf Baustellen den Kopf durchgelüftet habe. Doch muss ich auch sagen: Ich wünschte mir, der Mann im Nebenraum hätte annähernd so viel Wertschätzung für meinen Versuch, in seinem unüberhörbaren Beisein einen Text zu redigieren.

Stattdessen führt der Arbeiter eine Art Monolog in Silben, die mich erfolgreich davon abhalten, einen zusammenhängenden Gedanken zu verfolgen. Zwischen Husten, Stöhnen und Fluchen klingt es seit über einer halben Stunde so:

«Also moll luege... jo!... jo klar... das isch also... hä?... jo klar... jetzt!... jo!... wart emoll... sch***... jo... jooo... jo!... guet!.... und jetzt, wie gsehts uss?... hm?... aha! so he!... jo!... jo klar... chumm... jo klar... jo klar... jo!... aha... dä?... jetzt.... jo!... aha... ahaaa!... Heilandsack!... jo klar... guet... so... jo!... hänn Sie ä Staubsuuger?...»

«Jo, hänn Sie ä Staubsuuger?» Wer ich? Oh, entschuldigen Sie, ja klar! Schon fertig? Das ging aber flott... Ich hol ihn grad. Sie müssen entschuldigen, ich war grad voll in meiner Arbeit vertieft. Wissen Sie, ich bin Journalist, und wenn ich mal in einem Text drin bin, dann vergesse ich die Aussenwelt. Dann lenkt mich nichts ab. Jo!