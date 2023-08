Persönlich Nach 20 Stunden rausgeworfen Nach einer Entfernung des Blinddarms wird mein Mann schon nach 20 Stunden wieder nach Hause geschickt. Immerhin eine Operation unter Vollnarkose. Andreas Möckli Drucken Teilen

Beim Unispital wird Effizienz grossgeschrieben, bei der Behandlung als auch postoperativ. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Mit der Effizienz ist es so eine Sache. Manchmal kann es nicht genug schnell gehen, nur damit es dann etwas sehr rasch geht. Mein Mann wurde vergangene Woche von seinem Arzt ins Basler Unispital überwiesen – Verdacht Blinddarmentzündung. Nach einer überschaubaren Wartezeit von gut einer Stunde auf dem Notfall waren wir an der Reihe. Ein Sonogramm bestätigte den Verdacht rasch.

Am Nachmittag lag er bereits auf dem Operationstisch, in rund einer Stunde war das Ding schon raus. «Die Operation konnte problemlos durchgeführt werden», heisst es im Austrittsbericht. Soweit also alles bestens.

Die Überraschung dann am Tag danach. Obwohl mein Mann noch gerne einen Tag länger geblieben wäre, wurde ihm seitens der Ärzteschaft beschieden, er sei noch jung, es gebe keinen Anlass, noch länger zu bleiben. Auch die wohlgemeinte Intervention der Pflegefachfrau half da nichts. «Die Entlassung erfolgt in gutem Allgemeinzustand nach Hause», nennen das die Mediziner.

Nun, das ist Ansichtssache. Mein Mann konnte zu Hause ohne meine Hilfe nicht selbstständig vom Bett aufstehen. Auch sonst würde ich nicht von einem «guten Allgemeinzustand» sprechen. Wie hätte er etwa so, kaum zum Gehen fähig, seine Medikamente in der Apotheke abholen können? Nach einer Operation unter Vollnarkose wäre ein Aufenthalt von 48 Stunden nicht zu viel verlangt.