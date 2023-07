Persönlich Patrouille Suisse über Basel Der Spuk wird in Basel von kurzer Dauer sein. Im Emmen bitten die Behörden um Verständnis für den Fluglärm. Christian Mensch Drucken Teilen

Patrouille Suisse präsentierte sich bereits 2015 am Basel Tattoo. Bild: Patrick Straub

Im Raum Emmen ist am Freitagabend, 14. Juli, mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen, warnen die Luzerner Behörden die Bevölkerung. Um 21.10 Uhr steigen sechs Jets auf, um 21.40 Uhr landen sie wieder auf dem örtlichen Militärflugplatz. Dazwischen wird das erhöhte Lärmaufkommen nach Basel verlagert, wo die Jets in ausgeklügelter Formation über das Basel Tattoo brettern.

So erwartbar am Rheinknie bei den einen der Überflug ein patriotisches Schauern auslöst, so erwartbar schaudert den andern ob dem sinnfreien, militärischen Imponiergehabe. Bei etwas gutem Willen könnten allerdings auch kritische Geister dem Geisterflug etwas Gutes abgewinnen. Etwa jene Agglo-Bewohner, die in der Anflugschneise des Euroairports wohnen und dem täglichen Gedröhn ausgesetzt sind. Nun erfahren einmal auch die Innerstädter, welche Belästigung Fluglärm tatsächlich darstellt.

Mit der Patrouille Suisse könnte auch daran erinnert werden, welche Flugbewegungen nötig waren, damit die Pferde, die durch die Tattoo-Arena spazieren, eingeflogen werden konnten. Oder welche Vögel sich am Euroairport sammelten, als sich der Kunst-Geld-Adel für die Einkaufstour an der Art Basel einfand.

Für künftige Anlässe sollte jedoch bedacht werden, ob es nicht auch mit Segelflugzeuge gehen würde. Mit der warmen Luft, die in Basel produziert wird, wäre jedenfalls für genügend Auftrieb gesorgt.