Unnützes Wissen, Teil II: Läderlappen nimmt das Rattentaxi Wir haben weitere Fakten gesammelt, die unnütz, aber durchaus wissenswert sind. Zum Beispiel, dass Batman in Schweden Läderlappen heisst. Benjamin Wieland

Läderlappen – ein komischer Name für einen Helden? Nun ja, Läderlappen ist schlicht das schwedische Wort für Fledermaus. Archiv

Unnützes Wissen ist ja nicht gerade das, was eine Zeitung verbreiten will. Aber die Kolumne vergangene Woche an dieser Stelle zu diesem Thema hat viele Zuschriften provoziert, in welchen uns Leserinnen und Leser ihre unnützen Kenntnisse anvertraut haben. Die geben wir hiermit gerne weiter, garniert mit unnützem geistigem Ballast unsererseits. Viel Spass!

Räuber Hotzenplotz heisst in Italien Il Brigante Ozziplozzi, Batman heisst in Schweden Läderlappen. Rosen haben keine Dornen, sondern Stacheln. Langnese warb 1983 für die Glacé Ed von Schleck mit dem Spruch «Schlecken, schieben, Äcktschen – das bringt Sätisfäcktschen». Die Antwort der DDR auf die Pizza hiess Krusta. Der Name der Firma Gaba («Elmex», «Meridol») steht für Goldene Apotheke Basel. Die Hookline «Huhuhuhuu, huhuhuu, huhuhuuhu» im Song «Barbra Streisand» von Duck Sauce findet sich nicht nur in «Gotta Go Home» (1979) von Boney M., sondern bereits in «Hallo Bimmelbahn» von Nighttrain von 1973. Die Melodie imitiert das Pfeifsignal einer Dampflokomotive.

Wenn jemand eine Veranstaltung verlässt, ohne sich zu verabschieden, nennt man das einen französischen Abgang. Von der Redensart gib es in Deutschland die Abwandlungen polnischer Abgang oder holländisch abfahren. In England heisst es «to take a French leave», in Frankreich «filer à l’anglaise».

Wir empfehlen uns jetzt französisch mit der holländischen Version: Dort nimmt man jeweils das Rattentaxi.