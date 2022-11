Personalien und Abopreise Veränderungen beim Basler Onlinemedium Primenews Diana Bevilacqua, bekannt aus Funk und Fernsehen, ist neu Teil der Geschäfts­leitung. Zudem werden die Abopreise stark gesenkt – zumindest vorübergehend.

Das «Prime News»-Team (v. l. n. r.): Yannik Schmöller, Anja Sciarra, Oliver Sterchi, Diana Bevilaqua, Melina Schneider, Martin Schilling, John Kaufmann, Leonie Wartenweiler, Christian Keller, Luca Thoma. Bild: Pino Covino

Die Telebasel-Moderatorin sowie Marketing- und Verkaufsexpertin Diana Bevilacqua stösst zur Geschäfts­leitung von «Primenews». Wie das Basler Onlinemedium am Montag mitteilt, werde die 45-Jährige für die Bereiche Partnerschaften, Werbung und Marketing verantwortlich sein.

Leonie Wartenweiler (25), welche als Assistenz bei «Primenews» eingestiegen war, wird neu Leiterin Administration und Projekte. Darüber hinaus wurde das Redaktionsteam durch die Einstellungen von Yannik Schmöller (28) und John Kaufmann (24) erweitert. Neben ihren Teilzeitpensen studieren Schmöller und Kaufmann Philosophie, Politologie und Medienwissenschaften.

Test: Jahres­abo kostet neu 29.90 statt 79 Franken

Zusätzlich zu den Personalien gibt das Onlinemedium bekannt, dass die Abopreise im Rahmen einer befristeten Testaktion stark gesenkt werden. Bis Ende gibt es das Monatsabo für 2.90 Franken (bisher 8 Franken) und das Jahresabo für 29.90 Franken (bisher 79 Franken).

«Die Preissenkung erfolgt in Verbindung mit einer strenger eingesetzten Paywall. So wird es seltener möglich sein, Beiträge durch das Anschauen eines Werbevideos freizuschalten», erklärt «Primenews»-Inhaber Christian Keller den Entscheid. «Mit dem Absenken des Preismodells erhoffen wir uns, den Abostamm deutlich ausbauen zu können.» Nach der Testphase wolle das Onlinemedium entscheiden, ob an der neuen Preisstruktur auch im neuen Jahr festgehalten wird.