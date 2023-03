Personalmangel 10 Millionen Franken gegen Unterbestand bei der Kantonspolizei Basel-Stadt Die Basler Regierung ergreift Massnahmen gegen den Personalmangel bei der Kantonspolizei: Per sofort erhalten Angehörige des Polizeikorps bis zu 400 Franken mehr Lohn im Monat. Die Massnahme ist auf drei Jahre befristet.

Martin Roth (r.), Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt, und Regierungsrätin Stephanie Eymann, Vorsteherin des JSD, wollen den Polizeiberuf in Basel attraktiver machen. Bild: Kenneth Nars

Die Kantonspolizei hat am Freitag an einer Medienkonferenz bekannt gegeben, dass ab sofort 600 Polizistinnen und Polizisten, 110 Sicherheitsassistentinnen und -assistenten und 60 Polizeikräfte in Ausbildung mehr Lohn erhalten. Dies hat der Regierungsrat beschlossen.

Wer weniger als 25 Jahre im Korps dabei ist, erhält ab sofort 400 Franken mehr Lohn im Monat. Wer länger als diese 25 Jahre bei der Kantonspolizei arbeitet, bekommt 250 Franken zusätzlich. Begründet wird diese Abstufung damit, dass vor allem bei jüngeren Kräften Personalbedarf herrsche.

Die Massnahme ist aber zeitlich begrenzt. Für die nächsten drei Jahre gilt diese Arbeitsmarktzulage. Insgesamt kostet diese Lohnerhöhung den Kanton 10,3 Millionen Franken, knapp 3,5 Millionen Franken pro Jahr. Da für dieses Jahr das Budget bereits erstellt ist, muss der Grosse Rat noch einen Nachtragskredit in Höhe von rund 2,8 Millionen Franken bewilligen.

Befristete Massnahme, um Situation zu stabilisieren

Die Kantonspolizei Basel-Stadt leidet wie viele Polizeikorps in der Schweiz an einem gravierenden Unterbestand. Stellen bleiben offen und Polizistinnen und Polizisten sammeln viele Überstunden an. Die Leitung der Polizei und Stephanie Eymann, Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD), arbeiten an einer längerfristigen Lösung, um die Attraktivität des Polizeiberufs in Basel-Stadt zu steigern.

Dies benötigt laut Polizei und JSD aber Zeit. Mit den jetzt beschlossenen Lohnerhöhung wolle man verhindern, dass sich die Personalsituation weiter verschärfe. Bereits im Sommer 2022 wurden Massnahmen ergriffen, um die Arbeitsbelastung der Polizeiangehörigen zu verringern. So wurde beispielsweise eine Sicherheitsfirma damit beauftragt, Personen im Spital zu bewachen, welche sich in Haft befinden oder vorläufig festgenommen wurden.

Update folgt...