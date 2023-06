Petition Autos und Motorräder sollen weichen: Tellplatz soll gemütlicher und sicherer werden Ein Tellplatz ohne Autos – das schwebt einem breit abgestützten Komitee vor. Am Mittwoch hat es eine Petition mit 1183 Unterschriften eingereicht, die eine Platzhälfte zumindest zeitweise vom motorisierten Verkehr befreien will.

Geht es nach dem Petitionskomitee, sollen hier zu den besonders belebten Zeiten keine Autos mehr durchfahren. Bild: Roland Schmid

Der Tellplatz ist unlängst zum Quartiertreffpunkt im Gundeli geworden. An Sommerabenden und Wochenenden sorgt die gut besuchte Aussengastronomie für ein Ambiente wie in den Ferien im Süden. Passend dazu gibt es neben einheimischen Speisen auch spanische Tapas und griechische Meze.

Was einigen hier beim gemütlichen Beisammensein stört, sind die Autos und Motorräder, die in der Mitte des Boulevard-Platzes durchfahren. Ein Petitionskomitee aus Politikvertretern, Interessenorganisationen und dem lokalen Gewerbe will dem motorisierten Verkehr nun an den Kragen gehen. In wenigen Wochen konnte das Komitee 1183 Unterschriften sammeln – am Mittwoch wurden diese eingereicht.

Pollerlösung denkbar

Konkret fordern die Beteiligten Beschränkung des motorisierten Individualverkehrs auf der nordöstlichen Seite vom Tellplatz, und zwar während der besonders belebten Zeiten. Die Zufahrt zum Platz soll von der Güterstrasse, der Tellstrasse und der Bruderholzstrasse zu gewissen Zeiten beispielsweise mittels Poller für Autos gesperrt werden.

Dieser Bereich soll gemäss der Petition auto- und töfffrei werden. Screenshot: Google Maps

«Mit der heutigen Übergabe der über 1’000 Unterschriften aus dem Quartier fordern wir eine möglichst rasche Prüfung des Anliegens durch die Petitionskommission und eine baldige Umsetzung der Petition. Sodass der Tellplatz bald als Boulevard und Zentrumsplatz von der Bevölkerung genutzt werden kann», schreibt das Petitionskomitee. Zudem käme es auf der befahrene Kreuzung immer wieder zu gefährlichen Situationen.