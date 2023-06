Verkehr Petition für Tempo 30 auf Burgfelderstrasse: Basler Regierung prüft Umsetzung Der Kanton prüft derzeit in einem Gutachten, ob in der Burgfelderstrasse eine Temporeduktion umgesetzt werden kann, wie in einer Petition von Anwohnenden gefordert. Auch auf dem ganzen kantonalen Strassennetz laufen Abklärungen.

Die Burgfelderstrasse ist eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Petition «Burgfelderstrasse Tempo 30 – Jetzt!» wurde von über 1000 Personen unterzeichnet. Neben der Temporeduktion verlangten die Unterzeichnenden auch bessere Velowege und Fussgängerüberquerungen. In seiner Antwort weist der Basler Regierungsrat nun darauf hin, dass die Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr in der Burgfelderstrasse in den letzten Jahren mit «verschiedenen kleineren Massnahmen» bereits verbessert werden konnte. Die ab 2024 vorgesehene Neugestaltung der Strasse werde zu weiteren Verbesserungen führen.

Ob eine temporäre Geschwindigkeitsreduktion im Bereich des Isaak Iselin-Schulhauses möglich sei, müsse, wie vom Bund vorgeschrieben, in einem Gutachten untersucht werden.

Kanton prüft flächendeckend Tempo 30

Der Kanton Basel-Stadt kann nicht in Eigenregie eine Temporeduktion verfügen. Gemäss Bundesrecht gilt in der Schweiz auf Strassen innerorts grundsätzlich Tempo 50. Will ein Kanton von diesem Grundsatz abweichen, muss er in einem Gutachten die Gründe für eine Temporeduktion darlegen, zumindest auf «verkehrsorientierten Strassen», zu denen die Burgfelderstrasse gehört. Ein solches Gutachten werde aktuell nicht nur im Bereich des Isaak Iselin-Schulhauses in der Burgfelderstrasse gemacht, schreibt das BVD auf Anfrage. So werde derzeit das ganze kantonale Strassennetz auf die Einführung vom Tempo 30 untersucht.

Das geht auf eine Motion von Raphael Fuhrer (Grüne) zurück, die vor einem Jahr an den Regierungsrat überwiesen wurde. Die Motion fordert von der Regierung ein Konzept zur flächendeckenden Umsetzung von Tempo 30 auf Kantonsgebiet.