Dort prallt sie auf die Welt der huttragenden Männer am Vogel Gryff. Davor hat Petra Emmel zwar Respekt, aber sie weiss auch schon jetzt, dass das hinhauen wird. Ohnehin hat sie viel vor mit dem alten Gebäude. Erste Veränderungen sind bereits zu sehen: In jedem Hotelzimmer liegt nun eine Yogamatte bereit, das Restaurant heisst neu «Brasserie» und modernere Lampen geben dem Traditionslokal einen jugendlicheren Touch. Die bz trifft Emmel am Freitagmittag zum Gespräch, als die Umbauarbeiten in vollem Gang sind: Gärtner trimmen die Hecken auf der Terrasse, neue Matratzen werden in die Zimmer getragen und einige Angestellte testen soeben das Frühstücksbuffet.

Frau Emmel, wie haben Sie die ersten Tage in Basel verbracht?

Petra Emmel: Es war für mich wie eine Heimkehr. Ich war zwar knapp vier Jahre weg und habe in Zürich gearbeitet, zuvor war ich aber für das Hotel Ramada im Messeturm tätig. Nun bin ich erst seit einer Woche wieder da und habe bereits wieder ehemalige Wegbegleiter treffen können. Als ich mitbekommen habe, dass die Sorell Gruppe das Haus übernimmt, habe ich mich sofort beworben.