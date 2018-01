Die neue Pfeiferkönigin heisst Valeria Balmelli von den Naarebaschi. Damit gewinnt die Pfeiferkönigin von den Jungen auch bei den Alten. Fabienne Hagen von der Rätz Clique wird zweite und Fabienne Stocker von der CCB landet auf Platz drei. Bei den Tambouren kann Philipp Meyer von den Naarebaschi seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Er gewinnt vor Stefan Freiermuth von den Chriesibuebe und Patrick Hersberger von den Basler Rolli.



Bei den Pfeifergruppen geht der Titel an eine wilde Gruppe. Auf Platz zwei und drei folgend die Gruppen von den Muggedätscher und der VKB. Bei den Tambourengruppen landen die Chriesibuebe auf Platz eins. Der zweite Platz geht an die Naarebaschi und auf Platz drei folgt eine wilde Gruppe.



In der Konkurrenz SoloDuo sichern sich Pascal Caviezel vom Barbara Club und Romana Cahenzli von den Naarebaschi den ersten Platz. Auf Rang zwei landen Pascal Gehrig und Géraldine Gehrig von den Aagfrässene und auf dem dritten Platz folgen Michel Müller und Cédrine Müller von der JB Santihans.



Mit einem grandios vorgetragenen «Sodeli» sichert sich eine wilde Gruppe den ersten Platz bei den gemischten Gruppen und verweist damit die Seibi auf Platz zwei und die VKB auf den dritten Rang. (mgt)