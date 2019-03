Gegenüber Telebasel bestätigte Pia Inderbitzin, Obfrau des Fasnachts-Comités, den Vorfall: Das Pferd habe sich eine Schürfwunde am Unterleib zugezogen. Tierschützer zeigten sich darauf empört. Bereits vergangenes Jahr hatten sie aufs Schärfste den Einsatz von Tieren und speziell Pferden an der Fasnacht kritisiert. Auf die Proteste hin hatte das Fasnachts-Comité jedoch versichert, dass das Tierwohl an der Fasnacht jederzeit garantiert sei und die Pferde tierärztlich kontrolliert würden.