Pfingsten Ein Stafettenlauf für das Elsässisch Drei Tage haben die Läuferinnen und Läufer Zeit, um die 375 Kilometer bis ins nordelsässischen Wissembourg zurückzulegen. Der Lauf startet mit einem Prolog im Basler St. Johannspark.

Der erste Läufer kommt mit dem Stab über die Dreiländerbrücke. Nicole Nars-Zimmer / DIV

Über Pfingsten findet im Elsass vom 4. bis 6. Juni ein 375 Kilometer langer Stafettenlauf statt, dessen Erlös an Vereine und Organisationen geht, die sich für Zweisprachigkeit und den elsässischen Dialekt einsetzen. Der Anlass heisst «Sprochrenner» und endet im nordelsässischen Wissembourg.

Er beginnt am Samstag, 4. Juni, ab 9.50 Uhr mit einem Prolog im Basler St. Johannspark, musikalisch begleitet durch das Basler Sicherheitsorchester und den Elsässer Liedermacher Daniel Muringer sowie Reden der Ehrengäste zum Thema «Was uns vereint». Der erste Läufer trägt den Stab über die Dreiländerbrücke nach Weil am Rhein und von dort zurück nach Huningue. Von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr findet im Kulturzentrum Kesselhaus in Weiler Quartier Friedlingen ein Oberrheinisches Sprachensymposium statt, das unter anderem zeigen soll, wie die Dialekte die Oberrheinregion verbinden.