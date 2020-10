Pflanzenfestival Botanica in Basel: Die etwas andere grüne Welle

Und mitten durch diesen urbanen Dschungel wandeln sie, die Pflanzenbegeisterten aus der ganzen Schweiz, die für die erstmals stattfindende Botanica nach Basel strömten. Über 1000 Gäste waren es, die von Mittwoch bis Samstag in die Halle kamen, um tropische Pflanzen zu kaufen, an Workshops über Balkongärtnern oder Heilkräuter teilzunehmen oder eigens für Pflanzen komponierter Musik zu lauschen und dabei an einem Botanical-Drink zu nippen.

Reges Treiben im Klybeck-Quartier: Die ehemalige Industriehalle, in welcher der Padelclub Basel normalerweise die Trendsportart aus Mittelamerika ausübt, erscheint plötzlich in tropischem Flair. Grüne Zimmerpflanzen wohin das Auge blickt, es duftet nach feuchter Erde und frischen Blättern.

Nun konnten sich die Pflanzen-Freaks erstmals wieder physisch austauschen, statt ihre Begeisterung nur via Instagram & Co. zu teilen. Die Padel-Halle erwies sich dafür als bestens geeignet, war sie doch gross genug, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten.

«Dass gleich beim ersten Mal so viele Pflanzenfreunde kommen würden, hätten wir nicht erwartet. Auch, weil wir kaum Werbung machen konnten», sagt Organisatorin Myrta Holinger. Die Idee, ein Pflanzenfestival zu veranstalten, sei ihr während des Corona-Lockdowns gekommen. Der Hintergrund ist klar: Die Menschen mussten zu Hause bleiben, also begannen sie, sich die Natur nach Hause zu holen. Es entwickelte sich eine Community, die nun ihre Ausläufer nach Basel schickte. «Das Bewusstsein für Natur und Nachhaltigkeit wächst schon seit einigen Jahren – entsprechend waren Pflanzen schon vor Corona wieder im Trend», erklärt Hollinger. «In den letzten Monaten ist der Boom aber nochmals angewachsen. Social Media war dabei ein entscheidender Faktor.»

«Es hat total Spass gemacht, die Begeisterung mit so vielen Menschen zu teilen», sagt Marlon Candeloro. Der 34-jährige Informatiker leitete den Zimmerpflanzen-Workshop. Auch er bemerkt einen Boom in der Szene. «Meine These ist aber auch, dass es vor allem bei Leuten einschlägt, die in einem Alter sind, in dem man früher schon Kinder bekommen hätte. Jetzt ist da eben trotzdem ein Bedürfnis, sich um etwas zu kümmern. Da sind Pflanzen ein toller Ersatz», ergänzt er.

Marlon Candeloro begann vor 15 Jahren, sich Zimmerpflanzen zuzutun. Mittlerweile stehen über 160 davon in seiner Wohnung. «Vermutlich muss auch ich etwas kompensieren», gibt er lachend zu. Seine These könnte sich bewahrheiten – denn blickt man durch die Reihen der Pflanzenfreunde, fällt doch auf, dass ein Grossteil davon in den späten Zwanzigern ist. «Da bin ich wohl gerade ein gutes Beispiel», scherzt eine junge Frau, während sie stolz eine frisch gekaufte Pflanze einpackt.