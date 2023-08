Pflegeheim Brief an Mitarbeitende verschickt: Probleme in Basler Pflegeinstitution sollen intern angesprochen werden Ein Basler Pflegeheim steht unter Druck. In der Chefetage will man nun für Schadensbegrenzung sorgen.

Die Mitarbeitenden des Pflegeheims haben sich anonym beim Gesundheitsdepartement beklagt. Kenneth Nars

Anmerkung: Infolge juristischer Intervention des Pflegeheims wurden einzelne Sätze und Formulierungen in diesem Artikel gelöscht, beziehungsweise angepasst.

Im Heim ist die Unruhe gross. Vergangene Woche berichtete die «Schweiz am Wochenende» über die zahlreichen Probleme im Pflegeheim: eine hohe Personalfluktuation, Auseinandersetzungen mit dem Gesundheitsdepartement, unangenehme Untersuchungen durch Behörden. Mitarbeitende berichteten über die schwierige Situation von Demenzkranken, die Mühe haben, sich an das häufig wechselnde Personal zu gewöhnen – zumal aufgrund der Coronakrise viele Temporärpflegende eingesetzt werden mussten. Die Leitung sei stark gefordert.

Mitarbeitende fürchten Kündigungen

Die Leitung möchte dafür sorgen, dass Probleme zuerst intern angesprochen werden. Vergangene Woche hat ein Mitglied des Stiftungsrats einen Brief an die Mitarbeitenden verschickt, der dieser Zeitung vorliegt. Darin äussert geht er den Umstand ein, dass sich Mitarbeitende beim Gesundheitsdepartement über die Zustände im Heim anonym beklagt hatten. «Seit einigen Wochen gehen bei der Abteilung für Langzeitpflege (ALP) anonym Beschwerden über das Heim ein. Wir wissen nicht namentlich, wer konkret sich bei der ALP beschwert hat», beginnt der Brief.

Ohne auf den Inhalt der Beschwerden einzugehen, heisst es: Das sei nicht richtig, es sei der Dienstweg einzuhalten. Man solle das Gespräch mit den Vorgesetzten, der Heimleitung oder dem Stiftungsrat suchen. Der Stiftungsrat hat sich bis jetzt hinter die Leitung gestellt: Eine separate Anfrage dieser Zeitung liess er unbeantwortet.

Mitarbeitende berichten allerdings, sie fürchteten sich vor einer Konfrontation. Dabei sagte die Heimleiterin noch vergangene Woche: «Es herrscht kein Klima der Angst. Unser Führungsstil beruht auf Partizipation und Kooperation.»

«Der Finanzdruck verschärft alles»

Daniel Simon ist Präsident des Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner beider Basel (SBK). Der SBK hat einen sehr direkten Einblick in das Heim: Ein Vorstandsmitglied arbeitet dort. Simon sagt, die Coronakrise habe die Situation im Heim deutlich verschärft. Das Heim hatte 15 Todesfälle zu beklagen. «In der Folge entstand viel Unruhe im ohnehin schon belasteten Heim.» Die Fluktuation von Mitarbeitenden empfindet er zwar als hoch, «erstaunt mich aber auch im Vergleich mit anderen Heimen nicht so».

Wie andere Heime bekundet auch die Basler Pflegeinstitution grosse Probleme, geeignetes Personal zu finden. Seine Rückmeldung aus dem Heim sei denn auch, dass man derzeit nicht die Qualität bieten könne, die man anstrebe.

Einen Grund dafür ortet Simon beim Geld. Das Heim hat in den vergangenen Jahren grosse Bauprojekte verwirklicht. Die aktuelle Heimleitung hat denn auch den klaren Auftrag, die Institution «betrieblich fit zu machen und für die Zukunft nachhaltig aufzustellen», wie es im Jahresbericht hiess. «Der finanzielle Druck verschärft alles», sagt Simon.

Als beunruhigendes Zeichen deutet er auch, dass sich die Mitarbeitenden nach aussen wenden. «Es ist richtig, dass man sich zuerst intern mit Kritik an die Vorgesetzten wendet. Wenn man dort aber nicht weiterkommt, muss man sich an das Gesundheitsdepartement oder auch an den Berufsverband wenden. Dafür gibt es diese Institutionen.»