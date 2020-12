«Pfyfferli 2021» soll trotz Corona stattfinden: «Wir wollen nicht verstummen»

Seit letztem Monat wird auf der Bühne des Theaters Fauteuil am Spalenberg täglich geübt für das «Pfyfferli». Alle Beteiligten tragen bei der Probe eine dunkelrote Stoffmaske, auch das Ensemble, das auf der Bühne tanzt und trällert. Auch wenn man nur ein Drittel des Gesichts sehen kann, ist die Freude der Künstler durch das Strahlen in den Augen erkennbar. «Irgendwenn brucht dr Mensch widdr biz Normalität. Irgendwie, irgendwo, irgendwenn», singen sie. Der Weg hin zur Normalität ist aber noch ein langer.

Wir wollen einfach nicht verstummen, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, wie relevant die Kultur auch in dieser Zeit ist,

Trotzdem – oder genau deshalb – soll es ab Januar ein «Pfyfferli» geben, obwohl andere Vorfasnachtsveranstaltungen wie das «Drummeli» oder das «Charivari» bereits abgesagt wurden. «Wir wollen einfach nicht verstummen, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, wie relevant die Kultur auch in dieser Zeit ist», erzählt Caronline Rasser, Co-Leiterin des Fauteuils und Ensemble-Mitglied, während einer Pause.

Die Massnahmen diktieren die Form

Am Freitagmittag wurde das Geheimnis offiziell gelüftet, dass es das «Pfyfferli 2021» geben wird. Noch ist aber offen, ob das Publikum die Produktion live vor Ort im Theater Fauteuil sehen kann oder nur über einen Stream. Das hängt laut Caroline Rasser ganz davon ab, welche Massnahmen ab Januar im Kanton gelten. «Wir machen im Januar das, was möglich ist – und das kann alles sein», so Rasser.