Pharma Bald ist es soweit: Novartis-Campus in Basel ab 3. Oktober an Werktagen für alle geöffnet Der Basler Pharmariese macht den nächsten, ja zentralen Schritt, um sich der Bevölkerung Basels zu öffnen. Eine Novartis-Vertreterin bestätigte das Datum im Rahmen einer Medienorientierung zur ersten Industrienacht Regio Basel.

Keine verschlossenen Türen und Tore mehr: der Novartis-Campus in Basel. Erich Meyer

Rund vier Monate sind vergangen seit der Eröffnung des kreisrunden Pavillons, der als Weiterentwicklung des Campus von Novartis im Basler St. Johann gedacht ist. Und der ein wichtiger Teil der Strategie des Konzerns ist, sich gegenüber der Gesellschaft zu öffnen. Seither haben 27'000 Personen – darunter auch viele Schulklassen – den Pavillon besucht, wovon wiederum 7'000 die Ausstellung «Wonders of Medicine» im Obergeschoss besichtigt hätten, sagt Nelly Riggenbach, verantwortlich für digitale und soziale Medien beim Basler Pharmaunternehmen:

«Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 1,5 Stunden, was beträchtlich ist und uns in unserem Ansinnen bestätigt, das Interesse bei der Basler Bevölkerung zu wecken. Wir freuen uns riesig darüber.»

Allerdings war bis dato lediglich der Pavillon für die Öffentlichkeit zugänglich, der Zutritt zum Campus selbst blieb geschlossen.

Ein Mittagessen auf dem Campus

Nun aber geht das Bestreben von Novartis, die Pharmaindustrie besser verständlich zu machen und mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten, in die entscheidende Runde. Ab dem 3. Oktober wird das ganze Campus-Areal im St. Johann inklusive Restaurants an Werktagen für die Öffentlichkeit zugänglich sein, wie Riggenbach im Rahmen einer Medienorientierung am Dienstag anlässlich der Durchführung der ersten Industrienacht Regio Basel bestätigt.

Einem Mittagessen auf dem Campus steht also bald nichts mehr im Weg – sei es für die Anwohnerschaft, für Arbeitnehmende im St. Johann oder für alle anderen, die sich den Campus mal gerne aus der Nähe – und nicht immer nur aus der Ferne – ansehen möchten.