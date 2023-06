Sandoz Generika-Sparte von Novartis wird bald verselbstständigt – und bleibt in Basel Das Unternehmen, das in der zweiten Jahreshälfte von Novartis abgespalten wird, zieht ins Elsässertor gleich neben dem Bahnhof SBB.

Einst war hier SBB Cargo zu Hause, später Roche und nun die Noch-Novartis-Tochter Sandoz. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Die Generikasparte von Novartis bleibt Basel erhalten. Die bald eigenständige Firma mit dem Namen Sandoz zieht in das Bürogebäude Elsässertor gleich neben dem Bahnhof SBB. Dies teilt Novartis mit. Sandoz beabsichtigt, Mitte nächsten Jahres vom Novartis Campus in den neuen Hauptsitz zu wechseln.

Die Ankündigung bestätige das Engagement von Sandoz in Basel nach der geplanten Trennung von Novartis in der zweiten Hälfte dieses Jahres, schreibt der Pharmakonzern in der Mitteilung. Sandoz-Chef Richard Saynor sagt: «Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Basel weiterhin unser Zuhause sein wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, ein unabhängiges Unternehmen zu werden».

Sandoz-Chef Richard Saynor. Bild: zvg

Das übliche Lob für den Standort darf natürlich nicht fehlen. «Unser geplanter Standort im Herzen der Stadt wird es uns ermöglichen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das unseren geschäftlichen Bedürfnissen entspricht und unsere Identität, Kultur und Werte widerspiegelt», sagt Saynor weiter. Basel sei ein globales Zentrum für die Life-Sciences-Branche und ziehe einen beispiellosen Pool von Talenten und Erfahrungen an, die «uns helfen werden, weiter zu wachsen und unser Ziel zu erreichen, die nachhaltige globale Marktführerin für Generika und Biosimilars zu sein».

Vergangenen August gab Novartis die Absicht bekannt, Sandoz als eigenständige Firma an die Börse zu bringen. In der zweiten Jahreshälfte soll Sandoz an der Schweizer Börse gehandelt werden. Sandoz erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp

9,3 Milliarden Dollar.