Pharma Sesselrücken bei Roche: Christoph Franz geht, Severin Schwan und Thomas Schinecker rücken nach Die Rochade beim Basler Pharmakonzern ist vollzogen. An der Generalversammlung wurde die neu bestellte Führungscrew von den Aktionärinnen und Aktionären abgesegnet.

Wurde zum Abschied von Vizepräsident André Hoffmann (rechts) gewürdigt: Der abtretende Verwaltungsratspräsident Christoph Franz. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Heute sei ein wichtiger Tag, «es ist ein Ereignis vor Ihnen zu stehen». Mit diesen Worten begann Roche-Vizepräsident André Hoffmann seine kurze Rede. Der Urenkel des Firmengründers spricht an der Generalversammlung des Pharmakonzerns üblicherweise nicht. Zur Verabschiedung des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Christoph Franz machte er eine Ausnahme.

Mit dem 62-jährigen gebürtigen Deutschen habe Roche vor neun Jahren die richtige Wahl getroffen, sagte Hoffmann am Dienstag an der GV. Mit seiner Integrität, seiner Leidenschaft, seinem Mut und seinen Führungsqualitäten habe er den Erfolg von Roche massgeblich beeinflusst. Hoffmann hob zwei Bereich hervor, die Franz besonders am Herzen gelegen seien: die Digitalisierung des Gesundheitswesen und der weltweite Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Die kurze Würdigung von Franz wurde mit stehenden Ovationen verdankt, wenn sich auch nicht alle im Saal erheben mochten.

Die Zeit verging wie im Flug

Von einem besonderen Ereignis sprach auch Severin Schwan. Die letzten 15 Jahre als Konzernchef seien wie im Flug vergangenen, es sei eine unglaublich spannende und bereichernde Zeit gewesen. Er fühle sich geehrt, dass er heute die Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten antreten dürfe. Er wurde mit 98,3 Prozent der vertretenden Aktienstimmen gewählt.

Sesselrücken abgeschlossen: Christoph Franz (links) tritt ab, Severin Schwan (Mitte) übernimmt das Präsidium und Thomas Schinecker folgt auf Schwan. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Schwans Nachfolger Thomas Schinecker wiederum sagte, seine neue Aufgabe sei ihm eine grosse Ehre. Roche sei bereits vor 20 Jahren sein Wunschziel gewesen. Seine damaligen Erwartungen an den Pharmakonzern seien gross gewesen und seien dennoch übertroffen worden. Trotz des grossen medizinischen Fortschritts gebe es noch immer viel zu tun.

Thomas Schinecker bleibt im Kanton Zug

Er sei vor mehr als fünf Jahren mit seiner Frau und seinen drei Kindern in die Schweiz gezogen. Hier fühle er sich sehr wohl: «Wir sind in der Schweiz zuhause. Und unter uns gesagt waren wir alle froh, dass wir für meine neue Aufgabe nicht wieder einmal umziehen müssen.» Schinecker wohnt im Kanton Zug, wo er zuvor als Chef der Diagnostiksparte gearbeitet hatte. Einen Umzug innerhalb der Schweiz wollte er seiner Familie nicht antun.

Neben der Wahl Severin Schwans gingen auch alle anderen Traktanden problemlos durch. Dies ist angesichts der grossen Stimmenmehrheit der Erbenfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé auch nicht überraschend. Die Familien und Maja Oeri kontrollieren mit knapp zehn Prozent des Aktienkapitals rund 75 Prozent der Stimmen.