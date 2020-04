Picasso-Fälscher verurteilt

Echte Picasso-Drucke mit falschen Signaturen zu vernünftigen Preisen: Ein heute 73-jähriger Mann hatte jahrelang Tausende von Kunstdrucken als Schnäppchen verkauft und dabei seine Kunden mit angeblich echten Künstlersignaturen getäuscht. Über die Internetplattform Ricardo wurde etwa eine handsignierte Picasso-Lithografie für 95 Franken versteigert. Manchmal waren die Preise auch höher. Insgesamt ging das Basler Strafgericht am Freitag von einem Deliktsbetrag von rund 400'000 Franken aus. In vielen Fällen sprachen die drei Richter bloss von Warenfälschung, weil die Kunden etwas gar leichtgläubig waren.

Bei 20 Kunden allerdings kamen die Richter zu einem Schuldspruch wegen Betruges, hier hatte der Angeklagte beispielsweise gefälschte Echtheitszertifikate geliefert oder persönliche Beziehungen zu Künstlern und Galerien vorgetäuscht.

Mehrfach Verhandlung geschwänzt

Inzwischen scheint der 73-Jährige die Eloquenz verloren zu haben: Eine erste Verhandlung vor dem Basler Strafgericht scheiterte im Dezember 2019, weil er nicht auftauchte. Daraufhin wurde die neue Verhandlung angesetzt, doch auch diese Woche war von ihm nichts zu sehen. Die Strafprozessordnung erlaubt es in solchen Fällen, in Abwesenheit des Angeklagten zu verhandeln. Am Freitag verdonnerte ihn das Gericht zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten: Acht Monate davon muss er ins Gefängnis, die restlichen 22 Monate werden zur Bewährung ausgesetzt. Gerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger betonte, man habe auch wegen des Alters des Mannes den unbedingten Teil der Strafe tief angesetzt. Ob der Mann heute nur von seiner AHV-Rente lebt, ist unklar. Über seine tatsächlichen Vermögensverhältnisse gibt es keine Angaben. Seine Vertriebsfirma ist seit Jahren Konkurs, die meisten betrügerischen Verkäufe wurden in den Jahren 2010 bis 2012 getätigt.

Der Verurteilte muss auch die Kosten von Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung übernehmen, insgesamt knapp 60 000 Franken. Ein wenig strafmildernd wirkte sich aus, dass der Mann im Gegensatz zu anderen Ricardo-Betrügern den Geschädigten immerhin etwas lieferte, nämlich durchaus schöne Kunstdrucke. Nebst den Betrügereien gab es auch einen Schuldspruch wegen Veruntreuung. Er hatte sein Konto einem Geschäftspartner vorübergehend zur Verfügung gestellt, um 257 000 Franken dort parken zu können. Davon hat er über 100 000 Franken bis heute nicht zurückbezahlt. Lenzinger sagte, sowohl die früheren Erklärungen des Angeklagten wie auch des Geschädigten zu dieser Transaktion seien eher unglaubwürdig. Der Verurteilte kann den Schuldspruch weiterziehen.