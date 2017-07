Erfolgreiche Chagall-Ausstellung

«Ich achte auf Arbeiten mit kleiner Auflage, aber auch die sind kaum zu bekommen», betont Messmer. Die Ausstellung zu Chagall, die bisher erfolgreichste der Kunsthalle, kam über eine Dame zustande, die den gesamten 50-teiligen Bibelzyklus besass und zur Verfügung stellte. Bei derartigen Begegnungen spielt neben dem Beziehungsnetz auch der Zufall oft eine Rolle. «Die Miro-Ausstellung wurde durch den Sammler ermöglicht, der mir die Chagall-Drucke besorgt hat.»

Die Picasso-Ausstellung hat Messmer selber kuratiert. Manchmal wirkt das ein wenig handgestrickt, wenn Messmer zum Beispiel in der Einführung in der Ich-Form damit argumentiert, er habe selber schon zwölf Picasso-Ausstellungen gesehen. Seinem Ziel, «die Lebenswege und Schickale der Frauen an Picassos Seite in den Vordergrund zu stellen» wird er allerdings durchaus gerecht. Für die Ausstellung wichtige Originalmalereien Picassos zeigt er in der Regel als Reproduktion.

40 000 bis 50 000 Besucher

Pro Jahr finden 40 000 bis 50 000 Besucher den Weg in die Kunsthalle – «zunehmend mehr überregional und auch aus der Nordwestschweiz«, betont Messmer. Selber hat er bereits als Student angefangen, Kunst zu sammeln. Beruflich hatte er als Eigentümer des Unternehmens «Messmer Pen», die hochwertige Schreibgeräte, also Füller und Kugelschreiber, produziert, mit Design zu tun. Da sei der Weg zur Kunst nicht weit, sagt Messmer. 2006 verkaufte er seine Firma.

Seine Kunstsammlung besteht heute aus 1000 Werken. Den Grundstock dafür legte er Ende der 70er Jahre, als er über einen US-amerikanischen Sammler den Schweizer Künstler André Evard (1876 – 1972) entdeckte. «Der Galerist suchte jemanden, der sich um den Nachlass kümmert. Es war Liebe auf den ersten Blick», erzählt Messmer. Er hat die ganze 700 Werke umfassende Sammlung erworben. Auch wenn er bedauert, dass Evard kunsthistorisch unter Wert eingeschätzt werde, bereut er nichts. «Verkauft habe ich bisher so gut wie nichts. Das wäre schrecklich für mich. Dabei hat mir vor vier Jahren ein Sammler aus den USA für Evards wichtige Rosenserie aus den 20er Jahren einmal eine Million Dollar geboten.»

Zum Andenken an Tochter

Seine Kunststiftung hat Messmer 2005 im Andenken an seine verstorbene Tochter Petra Kerstin gegründet. Die Investition für die Kunsthalle belief sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Daneben gibt es eine Verkaufsgalerie. Stiftung und Kunsthalle sind schuldenfrei. Das ist Messmer wichtig. «Besonderes Anliegen ist dem Kunstmäzen die Vermittlung und Präsentation von Kunst an eine möglichst breite Öffentlichkeit», so die Medienmitteilung. Für einen Ausflug ins Badische ist die Kunsthalle allemal gut – nur die Tate, die Fondation Beyeler oder auch das Museum Frieder Burda darf man nicht erwarten.