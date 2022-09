Pilotprojekt Das Gras ist nicht gut genug: Start der Basler Cannabisstudie verzögert sich Weil die Cannabisprodukte, die für das Pilotprojekt vorgesehen waren, die Qualitätsstandards «knapp nicht erfüllt» haben, analysiert nun eine unabhängige Stelle die Produkte erneut.

Das Cannabis für das Basler Pilotprojekt «Weed Care» ist nicht gut genug. Valentin Hehli / LTA

Das Basler Cannabis-Pilotprojekt «Weed Care» kann nicht wie geplant am Donnerstag, 15. September, gestartet werden. Dies gibt das Gesundheitsdepartement am Freitagmorgen in einer Mitteilung bekannt. Die Cannabisprodukte, die für die Studie gedacht gewesen waren, hätten die vorgeschriebenen Qualitätsstandards «knapp nicht erfüllt», weshalb nun eine unabhängige Stelle die Produkte ein weiteres Mal analysieren würde.

Die gemeinsame Studie des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) und der Universität Basel untersucht die Auswirkungen des regulierten Cannabisverkaufs auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von Cannabis-Konsumentinnen und -Konsumenten im Vergleich zum Status quo. Derzeit ist Cannabis in der Schweiz nur illegal erhältlich.

Knapp 700 Personen wollen legal kiffen

Das Pilotprojekt findet seit Beginn grossen Anklang, wie die bz Ende August berichtete: Knapp 700 Personen haben sich angemeldet. Davon werden 370 Personen ausgewählt, die letztlich an der Studie teilnehmen dürfen. Künftig sollen sie in neun Basler Apotheken, die an der Studie teilnehmen, legal Cannabis erwerben können.

Während zweieinhalb Jahren – so lange dauert die Studie – werden die Teilnehmenden regelmässig zu ihrem Konsumverhalten sowie ihrer körperlich und psychischen Gesundheit befragt.

Das Wissen um die Bestandteile der Cannabisprodukte sei aus Public-Health-Sicht einer der grössten Vorteile der Pilotprojekte gegenüber des Cannabis, das derzeit auf dem Schwarzmarkt beschafft werden müsse, teilt das Gesundheitsdepartement weiter mit. Im Gegensatz zu den illegalen Produkten könne man bei einem legalen Verkauf die Konsumierenden unter anderem vor gesundheitsgefährdeten Verunreinigungen schützen.

Das neue Datum des Studienstarts stehe noch nicht fest und werde zu gegebenem Zeitpunkt mitgeteilt, schreibt das Gesundheitsdepartement weiter. Die Gespräche mit den Studienärztinnen und Studienärzten fänden zwar statt, jedoch könne das Cannabis erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Apotheken erworben werden.