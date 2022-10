Pilotversuch Um Pflanzen in trockenen Sommern zu schützen und das Stadtklima zu kühlen: Basel-Stadt entsiegelt Parkfelder Ab Ende Oktober werden beim Riehenring 14 Parkfelder entsiegelt. So soll künftig Regenwasser in den Untergrund gelangen. Der Pilotversuch soll die beste Variante für hitzebeständigen Pflanzenbewuchs aufzeigen.

Beispiel verlegte Rasenfugensteine-Zuschnitt. zvg

Im Kanton Basel-Stadt soll mehr Regenwasser anstatt in die Kanalisation in den Boden geleitet werden. Dies, um beispielsweise die Stadtbäume stärker mit Wasser zu versorgen, wie der Kanton am Freitag mitteilt. «Ein vitaler Baumbestand verdunstet mehr Wasser und kühlt das Stadtklima», heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig werde die Kanalisation entlastet und die Gefahr von Überflutungen nehme ab.

Eine von vielen möglichen Massnahmen ist die Entsiegelung von Parkplätzen, um die Hitzebelastung im Sommer etwas reduzieren zu können. Das Bau- und Verkehrsdepartement entsiegelt deshalb vom 31. Oktober bis Mitte Dezember insgesamt 14 Parkfelder zwischen dem Musical Theater und der Brombacherstrasse.

Künftig wird das Regenwasser auch an diesen Orten in den Wurzelbereich der Bäume gelangen können, denn die 12 Auto-Parkplätze und das Parkfeld für Anlieferungen und für Velos und Motorräder liegen zwischen Baumrabatten.

Optimalster Untergrund wird gesucht

Getestet wird beim genannten Pilotprojekt anhand fünf verschiedener Untergründe, ob tieferliegendes Substrat dafür sorgt, dass «die Begrünung der Parkplätze auch bei sommerlicher Hitze Feuchtigkeit aufnehmen kann und nicht so schnell austrocknet.» In den für die Pilotphase angesetzten zwei Jahren soll der für den Stadtraum optimalste Untergrund gefunden werden.

Bereits vor Ende des Ablaufs des Pilotversuchs will der Kanton bei auf dem Trottoir gelegenen Parkplätzen den Boden entsiegeln. Dies im Zusammenhang mit anstehenden Bauprojekten,