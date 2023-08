Kultur «Em Bebbi sy Jazz» geht das Geld aus – das Jazzfestival muss Solidaritätsbeiträgen hinterherrennen Das Jazzfestival «Em Bebbi sy Jazz» kann jährlich einen Drittel seines Budgets mit Solidaritätsbeiträgen von Gastrobetrieben abdecken, die indirekt vom Festival profitieren. Einige Restaurants weigern sich, diese zu zahlen – und das aus sonderlichen Gründen.

Das Jazzfestival «Em Bebbi sy Jazz» findet am Freitag zum 39. Mal statt. Bild: Juri Junkov

Am kommenden Freitagabend werden über 60 Bands alle Ecken der Basler Innerstadt musikalisch bespielen. Es ist wieder «Em Bebbi sy Jazz». Eigentlich sollte das Festival «Em Bebbi sy Jazz, Blues, Soul, Funk und mehr» heissen. Denn Musikfans vieler Stilrichtungen dürfen sich an Livemusik erfreuen. Insbesondere jene, die Songs am liebsten in Mundart hören. Mundart ist das sogenannte «Focus»-Thema der diesjährigen Ausgabe.

Das Festival wird jedoch auch von finanziellen Problemen geplagt. Das wurde bei der Medienkonferenz zur diesjährigen Ausgabe am Dienstag bekannt. Offenbar gibt es Gastro-Unternehmerinnen und -Unternehmer, die sich um einen Solidaritätsbeitrag drücken würden. «Wenn wir eine Bühne vor ein Restaurant stellen, dann gibt es grundsätzlich keine Verpflichtung dazu, uns etwas zu zahlen», erklärt Michael Santeler, der im Organisationskomitee für die Gastronomie zuständig ist.

Grosser Gastrobetrieb drückt sich vor Spende

Michael Santeler ist im Organisationsteam für Gastronomie zuständig. Foto: Helena Quarck

Darum müsse das Festival auf das Wohlwollen der Restaurants hoffen, die vom Festival profitieren und dazu angehalten würden, einen Solidaritätsbeitrag zu spenden. Das klappt nicht immer: Einige Restaurants spenden trotz Profit keinen Franken. Oder zumindest nicht auf Anhieb. Santeler müsse diesen nach dem Festival regelmässig «hinterherrennen».

Ein Restaurant weigere sich sogar, überhaupt etwas zu spenden. «Unsere Besucherinnen und Besucher würden Übermengen an Klopapier verbrauchen», gab Santeler die Argumentation des Betriebes wieder. Von welchem Lokal man spreche, verriet er jedoch nicht. Es handle sich aber um ein «riesiges» Restaurant mitten in der Stadt. «Ich würde es bei einem Dönerladen noch verstehen, aber nicht bei einem grossen Gastrobetrieb», meinte Santeler.

Mit zwei weggefallenen Sponsoren und den steigenden Technik-Preisen werde es für das Jazzfestival finanziell immer enger. «Die Finanzierung muss nachhaltig gesichert werden», gab der Vorstand in einer Medienmitteilung bekannt. Man habe zurzeit keine Angst um den Anlass, aber dennoch grossen Respekt vor dieser Herausforderung, fasste Präsident Peter Eichenberger die Ausgangslage zusammen.

Das Festival darf mit vielen Besuchern rechnen

Auf dem Rümelinsplatz und im Schmiedenhof werden in diesem Jahr zwei spezielle Bühnen aufgestellt, auf denen Mundart-Künstlerinnen und Künstler wie Flavian Graber, Andryy und Noxx & Friends auftreten. Die restlichen 25 Spielorte verteilen sich über die Grossbasler Innerstadt – auf dem Marktplatz, in der Gerbergasse, auf dem Andreasplatz und an vielen anderen Orten mehr. Man kann dem Jazz fast nicht entkommen.

Dieses Jahr sieht es für «Em Bebbi sy Jazz» wettertechnisch sonnig aus. Das Festival erwarte dermassen viele Besucherinnen und Besucher, dass der Vorstand sie dazu aufrufen muss, ausschliesslich den öffentlichen Verkehr zu benutzen.