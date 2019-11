Platznot in Basler Bassins: Roche hilft nicht aus

In keiner anderen Schweizer Stadt gibt es weniger Platz zum Schwimmen als in Basel. Dies geht aus einem Vergleich hervor, der im jüngsten Bericht der Finanzkommission (Fiko) des Grossen Rats publiziert wurde. Zürich hat sieben Hallenbäder, Genf und Bern je drei. Pro Einwohner stehen den Zürchern, Bernern und Genfern je 0,1 Quadratmeter Schwimmfläche in Hallenbädern zur Verfügung – das ist doppelt so viel wie die Basler haben.