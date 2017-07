Die Aktion dauerte nur wenige Minuten. Dennoch war klar, dass die Liga den Vorfall büssen wird. Am Montag gab sie das Verdikt bekannt: Eine Geldbusse in der Höhe von 15'000 Franken. Damit hatte die Swiss Football League Milde walten lassen, ihr zufolge hatte sie die «Umstände» in die Beurteilung einfliessen lassen.

Es ist ein Betrag, den der FC Basel aus der Portokasse bezahlen könnte. 132 Millionen betrug der Umsatz im vergangenen Jahr – ein Rekord. Dennoch wollen die Fans ihren Teil dazu beisteuern. Mittels Crowdfunding versuchen sie, das nötige Geld für die Busse zusammenzukriegen. Bislang allerdings ist ihr Bestreben noch nicht von allzu viel Erfolg verwöhnt.