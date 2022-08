Bell steigert Umsatz im ersten Halbjahr

Interview Der Einsatzleiter im Gespräch nach der Bombenentschärfung: «Helden sind wir nicht, das ist unser tägliches Geschäft»

Auf ihn und seine Kollegen kam es am Ende an: Alexander Geiselhart (43) vom Kampfmittelbeseitigungsdienst hat mit seinen Männern die Bombe in Lörrach-Brombach am Mittwochabend entschärft. Circa 20 Minuten danach hat sich Jonas Hirt von der Badischen Zeitung mit ihm darüber unterhalten.