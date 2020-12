Polit-Krimi machte es möglich: Darum erhält das «Tropeli» vom Bund doch mehr Geld

Am Schluss steht eine simple Mitteilung: Das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (TPH) erhält von 2021 bis 2024 vom Bund neu jährlich acht Millionen Franken Unterstützung. Bisher zahlte der Bund rund 6,25 Millionen Franken pro Jahr. «Wir sind unendlich dankbar», lässt sich TPH-Direktor Jürg Utzinger zitieren. So weit, so gut. Doch hinter dieser Meldung steckt ein wahrer Krimi.

Bund wollte ab 2028 nicht mehr zahlen

Schon länger kämpft das «Tropeli», das an der Basler Socinstrasse zu Hause ist, damit, dass es als Forschungs- und Dienstleistungsbetrieb fast 80 Prozent seines Umsatzes mit Drittmitteln selbst generieren muss. Nur 21 Prozent macht die Kernfinanzierung durch den Bund, die beiden Basel als Trägerkantone sowie die Universität Basel aus. Schon im Sommer 2019 stellte das TPH daher einen Antrag ans Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), die Bundesgelder ab 2021 auf acht Millionen Franken pro Jahr zu erhöhen.

Im Februar 2020 dann der Schock: Der Bund veröffentlichte seine «Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021-2024». Dort steht: «Langfristig wird ein Auslaufen der Unterstützung nach Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und Innovation (FIFG) erfolgen müssen (bis Ende 2028 umgesetzt). Die Unterstützung 2021-24 wird deswegen maximal auf dem bestehenden Niveau fortgesetzt.» Dies, weil FIFG-Gelder eher als Anschub gedacht seien. Auch gebe es Überschneidungen zum Hochschulförderungsgesetz.

Eva Herzog pokerte hoch – und gewann

«Das hat uns alle aufgeschreckt und es war der Antrieb, aktiv zu werden», sagt Eva Herzog zur bz. Die Basler SP-Ständerätin übernahm die Federführung in einer koordinierten Aktion, die Bundespolitiker aus beiden Basel und auch die beiden Bildungsdirektoren Monica Gschwind (BL) und Conradin Cramer (BS) umfasste. Im Mai beantragte Herzog in der ständerätlichen Bildungskommission nicht nur, die Beiträge ans TPH beizubehalten. Sie forderte deren Erhöhung. «Ich entschied mich, auf tutti zu gehen, auch wenn das ein gewisses Risiko war.»