Politik Handelskammer beider Basel macht Druck auf Bern und Brüssel Am Europa-Dialog in Basel unterzeichneten Vertreter aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland einen Brief. Darin werden der Bundesrat und die EU-Kommission aufgefordert, wieder ernsthafte Verhandlungen zu führen.

Elisabeth Schneider-Schneiter, Beat Jans und die Baden-Württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts) bei der Unterzeichnung des Briefs an «Bern» und «Brüssel». Nicole Nars-Zimmer

Was für die Region Basel ein herber Rückschlag war, entpuppt sich für die Handelskammer beider Basel (HKBB) letztlich als eine Möglichkeit, ihr Profil zu schärfen: Seit dem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU, verursacht durch die Schweizer Landesregierung, hat die HKBB im trinationalen Raum die Themenführerschaft übernommen.

Dies zeigte sich am Montag anlässlich des zweiten «Europa-Dialogs» erneut. Die HKBB versammelte auf der MS Christoph Merian eine Vielzahl von Wirtschaftsvertretern sowie politischen Kräften aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Das Treffen gipfelte in der Unterzeichnung eines Briefs an den Bundesrat sowie die EU-Kommission. Darin werden die Adressaten aufgefordert, rasch an den Verhandlungstisch zurückzukehren und, dass sie «Flexibilität zeigen und sich nicht an starren Prinzipien orientieren sollen», wie HKBB-Direktor Martin Dätwyler es formulierte.

«Ein langsamer Erosionsprozess»

Dass die Politik und die Wirtschaft in der Region am gleichen Strick ziehen in dieser Frage und die Situation identisch analysieren, bewiesen der Basler Regierungspräsident Beat Jans (SP) und Thomas Meier, CEO der Baselbieter Firma Bachem. Während Letzterer einen «langsamen Erosionsprozess» seit dem Abbruch der Verhandlungen ausmacht und fordert, dass die Personenfreizügigkeit auf jeden Fall aufrechterhalten wird, machte Jans darauf aufmerksam, dass «schleichende Prozesse» wie dieser allmähliche Zerfall der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, den es aufzuhalten gelte, nach aussen schwierig zu kommunizieren seien.

Am Europa-Dialog der Handelskammer beider Basel haben wir heute gemeinsam den Bundesrat dazu aufgefordert, rasch an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Insbesondere für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Basel sind zeitnahe Lösungen mit der EU von enormer Bedeutung. pic.twitter.com/DF58195fca — Beat Jans (@beat_jans) June 20, 2022

Jans betonte: «Die Schweiz und die EU gehören zusammen.» Die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg stellten eine Zeitenwende dar – «das ist aber bei den Verhandlungsführern in Bern und Brüssel nicht angekommen», kritisierte der Basler Regierungspräsident scharf.

«Bilaterale Abkommen dürfen nicht erodieren»

Diese «Zeitenwende», vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner viel beachteten Rede vor dem Bundestag als Begriff für die aktuelle Krise geprägt, war auch ein Stichwort für Nicole Hoffmeister-Kraut, die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg. Allein mit ihrem Bundesland unterhält die Schweiz insgesamt 694 Projekte und Kooperationen, die auf der Basis des Förderprogramms «Horizon Europe» laufen – jenes Programms also, von dem die Schweiz wegen des Verhandlungsabbruchs mit der EU nun ausgeschlossen sein wird.

«Für Baden-Württemberg ist es wichtig, dass die bilateralen Abkommen mit der Schweiz nicht erodieren», betonte auch Hoffmeister-Kraut. In der Hightech-Branche setzten die USA und China die Benchmarks. Nur ein Europa, das offen und möglichst grenzenlos ist, könne diesen geopolitischen Polen etwas entgegenhalten. Und Beat Jans ergänzte: «Die Felle schwimmen uns davon, vor allem bei der Verteilung der Gelder des ‹Horizon›-Programms.»

«Der Leidensdruck besteht schon heute»

Nun also soll der Druck auf die Landesregierung in Bern und die EU-Kommission mit dem Brief der Handelskammern und der politischen Vertreter der Triregio Basel weiter erhöht werden. Die Präsidentin der HKBB, Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Die Mitte), sieht durchaus Chancen, dass sich allmählich etwas bewegen könnte in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union.

«Der Leidensdruck besteht schon heute und wir brauchen dringend konkrete Lösungen», sagte sie. Der Ball liegt jetzt aber woanders, nämlich in Bern und in Brüssel. Der französische Vertreter am Europa-Dialog, Christian Debeve vom Conseiller Grand Est, formulierte es etwas ernüchternd und ernüchtert: «Das Problem sind nicht die Leute, die sich heute hier in Basel getroffen haben.»