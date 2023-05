Politik Nach Beziehungs-Coming-out: Jessica Brandenburger gibt Co-Präsidium bei der Basler SP ab Die Basler SP stellt ihr Präsidium neu auf. Co-Präsidentin Jessica Brandenburger tritt nicht mehr für den Posten an. Ausschlaggebend für ihren Entscheid war ihre Beziehung mit Mitte-Ständeratskandidat Balz Herter.

Nur noch zu dritt: Jessica Brandenburger, 2. von rechts, tritt nicht mehr mit Lisa Mathys als Co-Präsidentin der SP an. Weiter auf dem Bild: Die Co-Vize-Präsidenten Stefan Wittlin (.) und Marcel Colomb. Bild: zvg / Archiv

Am 16. Mai ist die Jahres-Delegiertenversammlung der Basler Sozialdemokratischen Partei. Jessica Brandenburger stellt sich nicht mehr als Co-Präsidentin zur Verfügung. Das schreibt die SP Basel-Stadt in einer Medienmitteilung am Mittwoch. In dieser heisst es: «Das aktuelle Co-Präsidium hat sich sorgfältig mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt. Dabei kam Jessica Brandenburger zum Schluss, dass es angesichts ihrer neuen Beziehungskonstellation einfacher ist, wenn sie sich nicht mehr zur Verfügung stellt.»

Die SP-Grossrätin ist in einer neuen Beziehung mit Balz Herter, Ständeratskandidat der Mitte und somit Konkurrent der Amtshinhaberin, Eva Herzog von der SP. Die Beziehung wurde vergangene Woche publik. Im Interview mit der bz sagte Brandenburger, angesprochen darauf, ob das SP-Co-Präsidium infrage gestellt sei: «Zum heutigen Zeitpunkt nicht. Aber ja, das sind Fragen, die wir mit gebührendem Zeithorizont noch diskutieren werden.»

Brandenburger war auch als Wahlkampfleiterin für Eva Herzog vorgesehen. Man habe jedoch innerhalb der Wahlleitung der SP entschieden, dass sie das nicht weiterverfolge, sagte Brandenburger im zitierten Interview: «Das ist für alle einfacher: Für mich, für die Beziehung und für alle Parteien.»

Künftige Besetzung der Parteispitze ist unklar

In der Medienmitteilung wird Brandenburger zitiert, sie freue sich, wieder mehr Zeit und Energie für ihre Aufgaben im Grossen Rat zur Verfügung zu haben. Sie schaue vorwärts – und: «Ich habe noch viele politische Ziele, die ich nun noch entschiedener weiterverfolgen kann.»

Auf der anderen Seite bedauere sie, dass die gemeinsame Zeit mit Lisa Mathys im Co-Präsidium der SP zu Ende gehe. Laut der Medienmitteilung würden nun unterschiedliche Optionen geprüft, wie das Präsidium künftig personell ausgestaltet werden könne.

Das Duo Mathys und Brandenburger wurde von der Delegiertenversammlung im April 2021 ins Präsidium gewählt. Das Vize-Präsidium stellen Stefan Wittlin und Marcel Colomb.