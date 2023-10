Politik Wegen explodierender Kosten: Basler SVP-Grossrat will Mehrwertsteuer auf Strom senken Bei der Mehrwertsteuer wird zwischen normalen Gütern und solchen des täglichen Bedarfs unterschieden. Dass Strom in die erste Kategorie fällt, findet Joël Thüring (SVP) falsch. Und will das mittels Standesinitiative ändern.

Strom sei ein Gut des täglichen Bedarfs, findet der SVP-Grossrat. Bild: Benjamin Wieland

Wie schon in diesem werden die Strompreise in der Schweiz auch nächstes Jahr markant ansteigen. Wer in Basel in einer 5-Zimmer-Wohnung mit elektrischem Herd und Tumbler lebt, muss bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch mit Mehrkosten von 101 Franken rechnen. Ein mittlerer Betrieb mit einem Verbrauch von 150’000 kWh dürfte 3809 Franken mehr bezahlen.

Noch nicht enthalten in diesen Preisen ist die Mehrwertsteuer, die in der Schweiz auf den Konsum von Waren und Dienstleistungen anfällt. Bezahlt wird sie von den Konsumentinnen und Konsumenten. Die Steuer ist aber nicht für alle Produkte gleich hoch. Der Normalsatz in der Schweiz beträgt 7,7 Prozent, nächstes Jahr wird er auf 8,1 Prozent angehoben. Für Güter des täglichen Bedarfs, etwa Lebensmittel, Medikamente, Zeitungen und Bücher, gilt ein reduzierter Satz von 2,5 respektive 2,6 Prozent ab nächstem Jahr.

Genau an dieser Einteilung würde SVP-Grossrat Joël Thüring gerne etwas ändern. Konkret will er, dass beim Strom ebenfalls der reduzierte Steuersatz zum Zug kommt. Weil dies allerdings eine Gesetzesanpassung durch die eidgenössischen Räte benötigt, setzt er auf das Instrument der Standesinitiative. Mit einer solchen kann jeder Kanton bei der Bundesversammlung Verfassungs- oder Gesetzesvorlagen einbringen. Ob das Anliegen umgesetzt wird, entscheiden National- und Ständerat.

Bund profitiere von der Krise

Der Strom-Notfallplan des Bundes vom vergangenen Jahr habe gezeigt, wie unverzichtbar die Stromversorgung für Blaulichtorganisationen, die medizinische Grundversorgung oder die Lebensmittelkühlung sei, sagt Thüring. «Strom ist nicht nur ein Gut des täglichen Bedarfs, sondern eben auch ein dringend lebensnotwendiges und systemrelevantes.»

Auf die Idee einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom sei er wegen des aktuell hohen finanziellen Drucks auf die Bevölkerung und das Gewerbe gekommen. Thüring spricht neben den hohen Strompreisen auch die steigenden Lebenshaltungskosten infolge der Inflation an. Besonders störend für ihn: «Aufgrund der prozentualen Mehrwertsteuererhöhung profitiert der Bund mit steigenden Strompreisen finanziell. Dies auf Kosten des Gewerbes und des Mittelstandes. Das ist absurd.»

Wer würde von der Senkung profitieren?

Thüring ist sich bewusst, dass sein Vorschlag vor allem jenen mit einer hohen Stromrechnung zugutekommen würde. «Doch am Ende des Tages macht jeder Betrag etwas aus.» Gerade für mittelgrosse Unternehmen wäre es eine Entlastung, sagt Thüring. «Auch für Hotels sind die hohen Energiekosten ein Thema. Das haben wir etwa beim Hotel Basel gesehen.»

Die Frage, wem eine Anpassung der Mehrwertsteuer zugutekommen würde, stellt sich auch die SP-Grossrätin Michela Seggiani. «Die Leute haben immer weniger im Portemonnaie, das ist ein Problem. Ich denke aber nicht, dass der Vorschlag von Herr Thüring der richtige Weg ist.» Ihre Bedenken: «Ich glaube, dass vor allem Grossunternehmer profitieren würden und weniger die Privatpersonen, die es wirklich nötig haben.»

Ob die Standesinitiative auf Bundesebene eingereicht wird, darüber wird der Grosse Rat abstimmen. Die Chance, dass es der Vorschlag bis nach Bern schafft, besteht aber auch noch, sollte das Basler Parlament Nein sagen. Die SVP in St. Gallen hat eine Standesinitiative mit dem gleichen Inhalt eingereicht.