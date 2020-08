Politiker fordern Direktverbindung von Pratteln an Badischen Bahnhof – doch das ist nicht so einfach

SP-Grossrat Jörg Vitelli und SP-Landrat Thomas Noack wollen diese Fahrzeit halbieren. Eine S-Bahn-Tangentialverbindung soll direkt von Pratteln über Muttenz und die Haltestelle Solitude, die in den nächsten Jahren im Kleinbasel entstehen dürfte, an den Badischen Bahnhof fahren. Dazu reichen die Politiker in ihren jeweiligen Parlamenten einen Vorstoss ein.

«Chemie-Pendler-Zug» gab es bereits in den 1970ern

«Bis zum Herzstück-Ausbau dauert es noch 20 Jahre», sagt Jörg Vitelli, «bis dahin müsste die Möglichkeit bestehen, Zwischenetappen umzusetzen.» Die Idee liefert der «Chemie-Pendler-Zug», der 1976/77 kurzzeitig von Gelterkinden via Pratteln zum Badischen Bahnhof fuhr. «Damals gab es noch keine offenen Grenzen», daher sei es beim Versuch geblieben. «Heute haben wir im Kleinbasel aber viel mehr Arbeitsplätze als damals», sagt der Grossrat. Auch sollen in den nächsten Jahren in der Roche und auf dem Syngenta-Areal weitere Arbeitsplätze dazukommen.

Pro Weg könnten die Arbeitnehmenden nach Berechnungen der beiden Politiker 12 bis 15 Minuten sparen. Die Infrastruktur bestehe bereits teilweise. Auf der Güterverkehrsstrecke zwischen Muttenz und Badischem Bahnhof müssten aber neue Weichenverbindungen eingebaut werden, sagt Vitelli.