Polizei kesselte Basel Nazifrei Demonstranten ein: Kundgebung hat sich mittlerweile aufgelöst

Um 20 Uhr versammelte sich in Basel am Claraplatz die Bewegung Basel Nazifrei. Anlass für die Demonstration war wohl das heutige Urteil am Basler Strafgericht: «Heute wurde ein weiterer Antifaschist zu einer hohen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt. Es gab bereits etliche solche Haftstrafen und alleine im Januar wird 7 Personen wegen Baselnazifrei der Prozess gemacht! Uns reichts! Wir gehen heute Abend spontan auf die Strasse! Basel bleibt Nazifrei!», so der Wortlaut des entsprechenden Facebook-Posts von heute Abend.

Wie ein Video auf Twitter zeigt, waren die Demonstranten um 20.15 Uhr unterwegs im Kleinbasel in Richtung Mittlere Brücke. Ein weiteres Video vom selben Twitteruser zeigte wenig später, wie die Polizei den Zugang ins Grossbasel versperrte.